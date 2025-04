L’Unione Europea ha deciso di sospendere per novanta giorni i dazi annunciati contro i prodotti americani. A renderlo noto è stata la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Come ha spiegato Olof Gill, portavoce della Commissione Ue per il Commercio, la decisione odierna comporta il rinvio dell’intera lista di controdazi approvata in risposta alle tariffe imposte da Donald Trump su acciaio e alluminio. “Gli Stati membri ci hanno dato il mandato per procedere, ma questo non implica un’attivazione automatica delle misure”, ha precisato Gill. Fino all’annuncio di Trump riguardo a una pausa di 90 giorni, Bruxelles aveva intenzione di pubblicare l’atto legale che avrebbe fatto scattare i dazi già dalla prossima settimana, articolandoli in tre fasi: il 15 aprile, il 16 maggio e il 1° dicembre. “Ora abbiamo premuto il tasto pausa”, ha spiegato ancora il portavoce. “Il lavoro di preparazione per rispondere ai dazi reciproci di Trump continua – ha concluso – ma finché questa pausa sarà in vigore, non annunceremo né presenteremo nulla”.