Il governo ha da poco introdotto un nuovo bonus per far fronte agli aumenti in bolletta per famiglie e imprese.

Davanti ai rincari dovuti alle crescenti tensioni sui mercati del gas il Governo è intervenuto con un apposito decreto bollette. L’esecutivo è tornato dunque ad azionare la leva dei bonus per far fronte a una situazione di difficoltà economica che ha colpito famiglie e imprese, costrette nuovamente a fare i conti con il caro energia.

Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che l’intervento straordinario da parte del CdM si è reso necessario per aiutare famiglie e imprese in un momento particolarmente difficile. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso quindi di ritoccare verso l’alto le soglie ISEE per accedere al bonus sociale, in modo da ampliare la platea dei beneficiari.

Bonus bollette, a chi spetta e come richiederlo

L’esecutivo ha raddoppiato i valori ISEE per accedere all’agevolazione introducendo di fatto un nuovo bonus bollette. Si tratta di un bonus una tantum da 200 euro a supporto delle famiglie con ISEE non superiore a 25 mila euro. Una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contro il caro energia le famiglie potranno fare domanda per avere il bonus, valido per un trimestre.

Il bonus bollette può essere cumulato con i bonus sociali portando fino a 500 euro l’importo complessivo per gli aventi diritto. Il bonus da 200 euro sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 ai nuclei familiari che hanno già presentato l’ISEE. Invece chi presenterà una nuova dichiarazione potrà riceverla nel primo trimestre utile. Ricapitoliamo i requisiti necessari per ottenere il bonus.

Potranno chiedere il bonus bollette le famiglie con ISEE fino a 25 mila euro e i beneficiari dei bonus sociali che possono accedere agli sconti in bollette su luce, gas e acqua riservati a chi versa in situazioni di difficoltà economica. Stando ai dati del governo, il bonus bollette potrebbe riguardare una platea di circa 8 milioni di famiglie, con uno stanziamento complessivo di circa 1,6 miliardi di euro.

Quanto ai bonus sociali, sono agevolazioni che vanno a “scontare” l’importo delle bollette per le famiglie che navigano in acque economicamente agitate. Allo stato attuale spettano ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro (nel caso in cui abbiano fino a 3 figli a carico) e a quelli con ISEE fino a 20 mila euro (più di 4 figli a carico).

Come anticipato il nuovo bonus bollette è cumulabile con i bonus sociali. In questo modo le famiglie beneficiarie potranno arrivare fino a 500 euro complessivo di sconto in bolletta. Ancora sono in via di definizione le modalità per richiedere il bonus. Recenti dichiarazioni da parte della premier Meloni lasciano intendere però che servirà presentare domanda per avere l’agevolazione.