Una manovra finanziaria che peserà per 18 miliardi, nella quale si possono rintracciare aggiustamenti ma non riforme, tanto meno rivoluzioni. Riduzione della seconda aliquota Irpef, sostegno limitato per il recupero di potere d’acquisto, aiuti sparsi a famiglie, mamme lavoratrici e alle imprese.

La sterilizzazione dell’aumento dell’età pensionabile ma totalmente solo per i lavori usuranti e gravosi, per gli altri arriva un adeguamento graduale.

Secondo il sito Lavoce.info una manovra “asfittica”, perché “nel quadro delle nuove regole europee gli impegni presi dagli stati si distribuiscono su più anni. Dunque, le manovre da attuare con le leggi di bilancio annuali hanno margini di azione ridotti”.

Vanno poi menzionate le risorse per il fondo sentenze ma anche una lista di misure a copertura della manovra 2026. Questi alcuni dei capitoli contenuti nel Documento programmatico di bilancio inviato dal governo alla Commissione Ue a Bruxelles. Di seguito i punti salienti della manovra.

Irpef

La misura centrale della manovra punta a tagliare il secondo scaglione dell’aliquota dal 35 al 33%, riguarda il ceto medio in una fascia di reddito tra i 28mila e i 50mila euro e il beneficio arriverebbe a un massimo di 440 euro l’anno. La norma peserà per circa 9 miliardi in tre anni (2,7 miliardi l’anno). Il beneficio sarà limitato per i redditi più alti.

Banche e assicurazioni

Si tratta ancora sul fronte delle banche per le misure che saranno introdotte. Ma è certo il contributo che potrebbe arrivare dagli istituti e anche dalle assicurazioni: 4,4 miliardi nel 2026, altrettanto nel 2027 e 3 miliardi nel 2028: nel complesso 11 miliardi in tre anni. Il Dpb scrive che il contributo non sarà una tantum.

Pensioni

La spesa ammonta nel 2026 a 460 milioni di euro (pari allo 0,02% del Pil). L’anno prossimo si ipotizza un proseguimento di Opzione donna, Ape sociale e Quota 103. Nella manovra il governo sterilizzerà l’aumento dell’età pensionabile solo per i lavori gravosi e usuranti, introducendo poi un aumento graduale dei requisiti.

Salari

Per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, nella legge di bilancio, vengono stanziati per l’anno prossimo 2 miliardi. L’ipotesi è quello di favorire gli aumenti contrattuali e di rafforzare il rapporto tra salario e produttività con un’aliquota ridotta: l’ipotesi è quella del 10%. Meno fisco anche sul salario accessorio della Pa.

Detrazioni Irpef famiglie con figli

ovità in arrivo in manovra sul fronte delle detrazioni che potrebbero andare in favore delle famiglie con un solo figlio. Potrebbe arrivare un’equiparazione tra chi ha uno o due figli, con un analogo coefficiente di correzione, per le detrazioni sopra i 75 mila euro di reddito, modulati per quest’anno in base al numero dei figli.

Famiglia e caregiver

Il pacchetto prevede per il 2026 risorse per 1,6 miliardi. Il potenziamento del bonus per le lavoratrici madri con almeno 2 figli e con redditi annui sotto i 40mila euro. Quindi il rifinanziamento per due anni della “Carta dedicata a te” destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Specifiche risorse sono destinate al completamento della riforma del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Casa

Confermato anche per il prossimo anno al 50% il bonus ristrutturazione sulla prima casa e al 36% quello sulla seconda.

Imprese

Il sostegno è di 3 miliardi di euro nel 2026, quindi credito d’imposta per quelle ubicate nelle Zes e rifinanziamento della Nuova Sabatini.

Sanità

Ai rifinanziamenti previsti l’anno scorso dalla legge di bilancio, pari a oltre 5 miliardi per il 2026, a 5,7 miliardi per il 2027 e a quasi 7 miliardi per il 2028, si aggiungono 2 miliardi di euro per il 2026.

Fondo sentenze

Prevista una tantum di 2 miliardi nel 2026, pari allo 0,09% del Pil. PNRR – Dalla rimodulazione delle spese sono previste entrate per 5 miliardi l’anno prossimo.

Ministeri

Dalla spending review sono attese entrate per 2,3 miliardi nel 2026.