Scatta da gennaio il raddoppio (dallo 0,2% allo 0,4%) della Tobin tax, la tassa sulle transazioni finanziarie, e arriva una tassa di 2 euro sui piccoli pacchi in arrivo dai paesi extra Ue di valore fino a 150mila euro. Le due misure sono contenute nel pacchetto di riformulazioni del governo approvato dalla commissione Bilancio del Senato.

La Manovra 2026 interviene quindi anche su e-commerce e mercati. Le misure sono nate per aumentare il gettito e impongono dei costi per i consumatori, per i venditori online e per gli investitori.