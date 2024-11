Morosi 6 italiani su 10: l’affitto è un dramma per locatori e locatari

Il mercato degli affitti è sempre più in affanno: burocrazia, tassa e inquilini morosi rappresentano enormi problemi per i proprietari.

Un tempo concedere in affitto una casa era considerato un business sicuro e redditizio. Chi poteva permetterselo investiva sul mattone proprio per questo. Oggi le cose stanno diversamente. Le normative sui contratti di locazione e le procedure amministrative per gli affitti appiano sempre più complicate. Ogni Regione e Comune può avere regole diverse, aggiungendo ulteriori strati di complessità.

C’è poi da considerare la pressione fiscale sui redditi da locazione. Oltre all’IRPEF, i proprietari devono affrontare imposte come l’IMU e la TASI, che di fatto riducono notevolmente il rendimento netto dell’investimento immobiliare. E poi c’è il capitolo degli inquilini morosi. Un recente studio pubblicato da SoloAffitti fotografa la situazione in Italia, difficile tanto per i locatori quanto per i locatari.

Secondo lo studio, nel nostro Paese sei inquilini su dieci sono morosi. E uno su due lascia l’appartamento senza aver estinto i propri debiti. Più del 52% degli inquilini è in ritardo con i pagamenti. E in un decennio i proprietari di casa spendono in media 1.800 euro a testa in avvocati. Ed è per questa ragione che tre proprietari su dieci preferiscono non affittare e lasciare l’immobile vacante.

Inquilini morosi: gli italiani faticano a pagare l’affitto e per i proprietari è meglio lasciare la casa vuota

Sempre secondo lo studio citato, la distribuzione della morosità per fascia di canone rivela che la maggior parte dei casi di insolvenza (pari al 63,9% del totale) riguarda affitti inferiori considerati bassi, cioè con canoni inferiori ai 500 euro mensili. Invece solo il 6,3% degli inquilini che paga canoni superiori ai 750 euro arriva alla morosità. Un dato che evidenzia chiaramente come l’insolvenza è maggiore nei contratti di affitto a basso costo.

Alla base di questi problemi c’è il forte ed evidente squilibrio tra la crescente domanda di case in affitto e l’offerta scarsa con prezzi sempre più alta. Nell’ultimo anno, la domanda di immobili in affitto è cresciuta del 229%. E, come sappiamo, le case in realtà ci sarebbero. A oggi, in Italia, si contano più di 6 milioni di immobili residenziali di proprietà vuoti e destinabili all’affitto. Ma i proprietari non vogliono affittare.

Hanno paura di incappare in inquilini morosi e non vogliono confrontarsi con la burocrazia. In Italia, poi, manca ancora la cultura della tutela. I contratti di locazione sono raramente ben strutturati e chiari: quasi nessuno si fa aiutare nella stesura da un legale. In pochi poi considerano l’acquisto di un’assicurazione per proteggersi dai rischi di morosità.