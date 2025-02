Se alla guida non hai questi documenti essenziali, la multa non te la toglie nessuno: ecco cosa sta succedendo

Molto spesso uno degli argomenti a cui i nostri lettori sono molto interessati sono quelli legati alla patente di guida a e alle nuove leggi che cambiano tutto e soprattutto nel 2025 sono diventate sempre più severe rispetto allo scorso anno. Abbiamo avuto modo, però, di approfondire la questione guida dicendoti che se rischi una grossa multa solo per un dettaglio che fa riferimento alla tua patente di guida: andiamo a vedere insieme di che si tratta.

Può capitare a moltissimi di noi di aver guidato almeno una volta con la patente scaduta e che tutto questo sia possibile o che sia vista proprio dalla Polizia o dallo stesso Codice della strada come una banale leggerezza. In realtà le multe si rivelano davvero molto salate e dobbiamo fare molta attenzione ad alcuni dettagli che spesso alcuni di voi sottovalutavano.

Abbiamo deciso di approfondire il discorso patente e multe proprio nel corso del prossimo paragrafo: l’attenzione ai dettagli e soprattutto l’informazione è molto importante sebbene per alcuni può sembrare parecchio banale.

Multe salate se guidi in queste condizioni: fai molta attenzione

Soprattutto in questo ultimo periodo, fare attenzione ai dettagli ed essere sempre precisi alla guida aiuterebbe molti di voi; se hai la patente scaduta, proprio come nel caso del precedente paragrafo, rischi di avere multe salate perché il Codice della strada a riguardo non perdona.

Infatti, si rischia con la nuova legge una multa fino a 638 euro proprio se hai dimenticato di controllare la patente in tempo. E’ chiaro che questa non è un’infrazione paragonabile alla guida senza patente ma è un’infrazione comunque grave da non sottovalutare.

Il rinnovo della patente è importante perché serve a verificare che il guidatore sia ancora in possesso dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida. La lunga scadenza , non facilita di certo la scadenza.

Chiariamo, però che avere la patente scaduta non è vietato di per se., nessuno rischia una sanzione solo per quello finché non si mette alla guida. Chi viene sorpreso a guidare con la patente scaduta subisce anche il ritiro della patente.

Secondo l’articolo 126 del Codice della strada chi guida con la patente scaduta rischia una multa da 158 a 638 euro; la sanzione dipende dalle forze dell’ordine a seconda della gravità della sanzione.