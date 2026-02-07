SpaceX di Elon Musk ha acquisito la sua società di intelligenza artificiale xAI tramite una fusione volta a implementare data center nello spazio. Lo ha annunciato la stessa società aerospaziale.

La società privata a più alto valore al mondo

L’acquisizione unisce le capacità missilistiche di SpaceX con la tecnologia di intelligenza artificiale di xAI per creare quello che Musk ha definito “il motore di innovazione più ambizioso e integrato verticalmente sulla Terra (e non solo)”.

In pratica, attaverso una fusione che porterà alla creazione della società privata di maggior valore al mondo (1250 miliardi di dollari), Musk intende anticipare ogni possibile concorrente nel business del futuro e cioè il fabbisogno crescente di data center per alimentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale applicata.

Lo spiega Musk stesso. “Gli attuali progressi nell’intelligenza artificiale dipendono da grandi data center terrestri, che richiedono enormi quantità di energia e raffreddamento”, ha scritto in un post sul sito web di SpaceX.

“L’unica soluzione logica è quindi quella di trasportare questi sforzi ad alta intensità di risorse in un luogo con grande potenza e spazio a disposizione”.