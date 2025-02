Quando le rate del mutuo pesano troppo sul bilancio familiare c’è un metodo semplice e geniale per risparmiare un bel po’ di soldi.

In tempi recenti è aumentato il costo delle rate del mutuo, un fatto che ha causato non poche difficoltà alle famiglie italiane costringendole a pagare importi sempre più elevati. Non è un momento facile per i nuclei familiari della Penisola, che devono fare i conti con il carovita e con i rincari delle bollette energetiche, tornate nuovamente a disturbare il sonno degli italiani.

Se ci mettiamo il fatto che i salari italiani sono quelli che hanno il minor potere d’acquisto tra i Paesi occidentali capiamo bene le difficoltà che le famiglie devono fronteggiare. Ci sono però delle strategie che possono aiutare a risparmiare sulle rate del mutuo alleggerendo il peso del finanziamento sul bilancio familiare. Ecco cosa consigliano gli esperti.

Il metodo geniale per risparmiare sulle rate del mutuo

Una delle soluzioni di maggior efficacia, anche se spesso sottostimata, è quella relativa al metodo di pagamento delle rate. È possibile infatti risparmiare sulle rate del mutuo semplicemente cambiando la frequenza dei pagamenti. Così invece di pagare in un’unica rata mensile c’è la possibilità di versare l’importo a cadenza bisettimanale o perfino settimanale.

Il cambio di frequenza dei pagamenti permette nel lungo periodo di ridurre il totale degli interessi pagati. In questo modo andiamo infatti ad accorciare il tempo in cui il nostro debito resta attivo. Ma non è tutto: molto efficace è anche la surroga del mutuo, uno strumento che consente di trasferire il finanziamento a una banca che concede condizioni migliori (tassi di interesse minori o maggiore flessibilità nel piano di rimborso).

La surroga può permettere al mutuatario di ridurre in maniera anche significativa le rate del mutuo. Un altro metodo per risparmiare sul mutuo è quello di pagare anticipatamente, quando è possibile. Anche piccoli importi versati anticipatamente possono abbassare il capitale residuo e conseguentemente gli interessi totali da pagare durante la durata del mutuo.

Attenzione però: meglio controllare che non siano previste penali nel contratto per l’estinzione anticipata del mutuo. Altre soluzioni all’insegna del risparmio sono la rinegoziazione delle condizioni del mutuo con la banca e l’utilizzo del fondo di garanzia statale per la prima casa. Spesso le banche sono disponibili a rivedere i termini contrattuali per evitare i rischi di insolvenza.

Il fondo di garanzia invece è uno strumento che lo Stato mette a disposizione per facilitare l’accesso al credito. Può anche essere il caso di valutare se non ci siano alternative più convenienti all’assicurazione collegata al mutuo. Non è raro infatti che le polizze proposte dagli istituti di credito non possano essere sostituite da altre disponibili sul mercato a costi inferiori.