Nel 2023 la spesa militare mondiale ha toccato un nuovo record, 2.300 miliardi di dollari

La spesa militare mondiale ha toccato un nuovo record registrando, tra l’altro, il sesto anno consecutivo di crescita.

Nel 2023, si legge nel rapporto Aerospace, Defense and Aviation Outlook 2024 di AlixPartners, a livello globale sono stati spesi 2.300 miliardi di dollari.

In testa, come ovvio, gli Stati Uniti, che da soli coprono il 38% della spesa militare mondiale. Da segnalare che l’Europa, visti gli orizzonti non proprio sereni, segna un aumento senza precedenti del 14%.

“I produttori sono pienamente consapevoli dei loro obiettivi e stanno impiegando risorse significative per soddisfare un aumento senza precedenti dei tassi di produzione, guidati dalle esigenze dei Paesi vicini alla Russia, ma anche da ordini interni promessi che ora si stanno concretizzando”, spiega Paolo Rinaldini, partner e managing director di AlixPartners, al Sole 24 Ore.

Ucraina, Russia e Cina

L’Ucraina, come ovvio, ha registrato la crescita più forte, con un aumento del 51%, e la sua spesa militare ora rappresenta più del 36% del suo PIL. Parliamo del 2023.

La Russia ha visto un aumento annuale della spesa militare del 29% nel 2022 e del 23% nel 2023, raggiungendo il 6% del Pil.

Continua anche la crescita delle spese militari della Cina. D’altronde, la Cina sta aumentando le sue quote di spesa costantemente da 28 anni.