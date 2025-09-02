Una relazione sentimentale non dichiarata con una dipendente è costata cara al ceo di Nestlè Laurent Freixe che, ad appena un anno dal suo insediamento, è stato licenziato dal gruppo, che lo ha sostituito con Philipp Navratil.

Un consulente esterno per l’indagine

La decisione, ha comunicato il gigante svizzero, è arrivata al termine di un’indagine condotta dal presidente Paul Bulcke e il consigliere indipendente Pablo Isla, con il supporto di un consulente esterno, che ha accertato la relazione di Freixe con una sua diretta subordinata, violando così il codice di condotta aziendale di Nestlé.

Un episodio che si aggiunge a quello, molto più mediatico, che ha coinvolto quest’estate il ceo dell’azienda high tech Astronomer Andy Byron con la responsabile delle risorse umane, ripresi abbracciati al concerto dei Coldplay.

“Si è trattato di una decisione necessaria. I valori e la governance di Nestlé sono le solide fondamenta della nostra azienda. Ringrazio Laurent per i suoi anni di servizio in Nestlé”, sottolinea in una nota Bulcke.

“Philipp” Navratil “è noto per i suoi risultati impressionanti ottenuti in contesti difficili” ha aggiunto il presidente del gruppo che vanta un portafoglio di 2000 marchi fra cui, in Italia, quello Perugina.

Navratil è un veterano del gruppo dove è entrato nel 2001 e ricoperto diversi incarichi approdando nel 2020 alla guida della divisione che si occupa di Nescafè e Starbucks e quindi nel 2024 come Ceo di Nespresso. Nel board siede dal gennaio di quest’anno.

Freixe era arrivato un anno fa per rinvigorire l’andamento del gruppo dopo il mandato di otto anni di Mark Schneider di cui aveva criticato l’operato e alcune scelte strategiche.