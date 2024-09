Niente tasse per tre anni in Grecia per i proprietari di case che convertiranno i loro affitti a breve termine in affitti a lungo termine, diventando l’ultimo paese europeo a reprimere gli affitti per le vacanze per affrontare la carenza di alloggi.

Il boom degli affitti a breve termine in Europa ha già spinto località turistiche come le isole Canarie, Lisbona, Berlino e Firenze ad annunciare restrizioni su tali affitti, che molti abitanti locali accusano di aver escluso dal mercato i residenti permanenti.

Come parte di un piano per affrontare la carenza di alloggi, il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha affermato la scorsa settimana che la Grecia ha anche pianificato di aumentare una tassa sugli affitti a breve termine e vietare nuove licenze nel centro di Atene.

Niente tasse se lasci il b&b

I residenti della capitale hanno risposto positivamente ai piani. “È un problema enorme perché sta cambiando il paesaggio urbano. Dove ci sono edifici tradizionali, ora ce n’è uno moderno accanto, progettato per essere un Airbnb“, afferma Penny Platanitou, residente ad Atene, 58 anni. Valentina Reino, responsabile delle politiche pubbliche per Airbnb nell’Europa meridionale, ha dichiarato venerdì che la sua azienda era pronta a collaborare con il governo greco per “soluzioni mirate e proporzionate”.

Bassi salari, alta inflazione, carenze immobiliari e la crescita degli affitti per le vacanze a breve termine hanno alimentato una crisi immobiliare in Grecia, che si sta ancora riprendendo da una crisi del debito durata quasi un decennio. I percettori di reddito basso, le giovani coppie e gli studenti sono stati colpiti in modo particolarmente duro.

La Grecia ha speso finora 2,2 miliardi di euro per sovvenzionare prestiti a basso interesse per aiutare i giovani a entrare nel mercato immobiliare e stanzierà altri 2 miliardi di euro per estendere il piano alle coppie fino a 50 anni.

“La Grecia, in effetti, si è unita a quel team di paesi negli ultimi anni in cui la carenza di alloggi sta spingendo le famiglie in modo insopportabile”, ha detto Sofia Zacharaki, ministro greco per la coesione sociale e gli affari della famiglia, in una conferenza stampa per presentare il piano.

