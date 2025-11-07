I prezzi dei carburanti continuano a crescere, con il gasolio che raggiunge il livello più alto dal 6 agosto. Dopo settimane di rincari, si registra solo una lieve pausa di riflessione sui mercati internazionali del petrolio. Tuttavia, le tensioni che influenzano le quotazioni restano forti: le nuove sanzioni contro la Russia incidono pesantemente sul mercato del gasolio, mentre la decisione dell’Opec+ di frenare l’aumento della produzione di greggio contribuisce a mantenere alta la pressione sui prezzi.

A complicare ulteriormente il quadro è arrivato lo stop imposto dall’amministrazione statunitense all’acquisizione degli asset internazionali di Lukoil da parte del trader svizzero Gunvor, un segnale che non lascia presagire un ritorno alla stabilità nel breve periodo.

Gli aumenti decisi dalle compagnie

Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ritoccato al rialzo i prezzi consigliati del gasolio di un centesimo al litro. Q8 ha aumentato di due centesimi la benzina e di uno il diesel, mentre Tamoil ha applicato un incremento di due centesimi sul gasolio. Le rilevazioni, effettuate su circa 18mila impianti e comunicate all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mostrano una tendenza diffusa al rialzo in tutta la rete nazionale, coinvolgendo sia le compagnie petrolifere tradizionali sia le cosiddette “pompe bianche”.

Le nuove medie nazionali e i prezzi in autostrada

Le medie aggiornate mostrano la benzina self service a 1,707 euro al litro e il gasolio a 1,653 euro, in aumento rispettivamente di 3 e 5 millesimi. Per il servito, la benzina si attesta a 1,847 euro al litro e il gasolio a 1,791 euro. Restano invariati i prezzi di Gpl (0,690 euro/litro) e metano (1,406 euro/kg). Sulle autostrade, i listini sono ancora più elevati: benzina self a 1,806 euro/litro e diesel a 1,757, con valori che superano i 2 euro al litro per il servito.