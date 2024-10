“Non troviamo i dipendenti”, ma l’opzione “alzare gli stipendi” proprio non volete prenderla in considerazione?

Qualche giorno fa su alcuni giornali è comparso un grande classico: “Non troviamo i dipendenti”. Questa più o meno la storia, senza fare nomi o entrare nei dettagli: un tipo che dice di aver ereditato un’azienda dai genitori si lamenta che da più di un anno non riesce a trovare personale. Teatro della vicenda è il Veneto, la provincia di Treviso.

Da più di un anno, dice, cerca personale ma niente. Eppure, spiega, il mestiere non è impegnativo e, secondo lui, la paga è buona (1500 euro) e anche gli orari lo sono (dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30 e, al massimo, in caso di urgenza, il sabato mattina). La situazione è così disperata, dice, che suo padre, ultra settantenne, è dovuto tornare in ufficio.

Poi aggiunge: “C’è un giovane albanese che è qui da oltre dieci anni, se esistesse un suo clone farei i salti mortali per averlo. Non sapeva niente di questo mestiere, gli ho insegnato le basi e ora è essenziale per noi”.

Insomma, un classico. Il lavoro c’è, ma agli italiani non va più di fare nulla, e ormai gli unici a lavorare sono gli stranieri. Quindi: non vi potete proprio lamentare dell’Italia, non vi va di lavorare.

Ora, qualche piccola domanda. Davvero considerate ancora 1500 euro un buon stipendio? In che mondo vivete? Avete visto gli affitti? I mutui? I prezzi delle macchine, del cibo e di tutto? Davvero pensate che non esistano concorrenti? Davvero poi pensate che, soprattutto al Nord, 1500 euro sia uno stipendio alto? Avete mai visto quanto si guadagna all’estero? Forse no.

E davvero poi pensate che quell’orario, tra l’altro spezzato, sia buono? Se uno già guadagna poco, vuole almeno avere un orario decente, per riposarsi o per fare altri lavori. All’orario di lavoro va poi aggiunto il tragitto. Dov’è l’azienda? È facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici?

Senza contare che le piccole e medie aziende spesso offrono poche opportunità di carriera o miglioramento. Ma poi, una considerazione semplice. Se non si trova personale, un metodo facile, facilissimo, esiste: aumentare lo stipendio o migliorare il contratto, le condizioni di lavoro oi benefit. Non ci sono soldi per farlo? Bene, forse allora non ci sono le condizioni per sostenere l’azienda. O magari, si può assumere qualche robot. Loro, almeno per ora, non devono pagare affitto, mutui o tasse.