Il nucleare torna ufficialmente al centro della strategia energetica italiana. Durante il Premier Time al Senato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che entro l’estate sarà adottata la legge delega necessaria a completare il quadro normativo per la ripresa della produzione nucleare in Italia.

Le parole della premier rappresentano un passaggio politico importante perché segnano l’avvio concreto di un percorso che punta a riportare il Paese tra quelli che investono nell’energia atomica di nuova generazione. L’obiettivo dichiarato è ridurre la dipendenza energetica dall’estero, stabilizzare i costi dell’energia e rafforzare la sicurezza energetica nazionale in un contesto internazionale sempre più instabile.

Secondo gli esperti del settore energetico, il nuovo piano italiano non guarda alle vecchie centrali nucleari del passato, ma ai cosiddetti piccoli reattori modulari e alle tecnologie avanzate considerate più sicure, efficienti e sostenibili rispetto agli impianti tradizionali.

Cosa prevede la nuova legge sul nucleare

La legge delega annunciata dal Governo servirà a costruire il quadro giuridico necessario per il ritorno dell’energia nucleare in Italia. Successivamente arriveranno i decreti attuativi che definiranno nel dettaglio autorizzazioni, controlli, sicurezza, gestione dei rifiuti radioattivi e criteri per l’eventuale costruzione degli impianti.

Uno dei punti centrali sarà la creazione di una governance nazionale capace di coordinare ricerca, investimenti pubblici e partnership industriali. In questo scenario potrebbero avere un ruolo importante sia grandi gruppi energetici italiani sia collaborazioni internazionali con Paesi già avanzati nel settore nucleare.

Il Governo punta inoltre a integrare il nucleare con le energie rinnovabili. L’idea è costruire un mix energetico più stabile, capace di garantire produzione continua anche quando fonti come solare ed eolico non riescono a coprire il fabbisogno nazionale.

Quali vantaggi potrebbe avere l’Italia

Il ritorno del nucleare viene considerato strategico soprattutto per tre motivi: indipendenza energetica, riduzione delle emissioni e competitività economica.

L’Italia importa ancora una grande quantità di energia dall’estero e questo espone famiglie e imprese alle oscillazioni dei mercati internazionali. Una produzione nucleare nazionale potrebbe contribuire a ridurre questa dipendenza nel lungo periodo.

Dal punto di vista ambientale, il nucleare viene inserito tra le tecnologie a basse emissioni di CO₂. Per questo molti governi europei lo considerano uno strumento utile per raggiungere gli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea.

Anche il sistema industriale potrebbe beneficiare di nuovi investimenti, ricerca tecnologica e occupazione qualificata. Il settore nucleare richiede infatti competenze avanzate in ingegneria, sicurezza, costruzioni e innovazione energetica.

Le sfide ancora aperte

Nonostante l’accelerazione del Governo, il percorso verso il ritorno del nucleare in Italia resta complesso. Esistono ancora forti divisioni politiche e opinioni pubbliche contrastanti, anche per via dei referendum che in passato portarono all’abbandono dell’energia atomica nel Paese.

Restano inoltre da affrontare temi delicati come i tempi di realizzazione degli impianti, i costi iniziali molto elevati e la gestione delle scorie radioattive. Un altro nodo sarà individuare eventuali territori disponibili ad accogliere infrastrutture nucleari.