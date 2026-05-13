La Commissione europea punta a rivoluzionare il sistema ferroviario continentale con un nuovo progetto destinato a semplificare i viaggi internazionali in treno. Il piano, chiamato “One journey, one ticket, full rights”, prevede la possibilità di acquistare un unico biglietto valido per tratte operate da diverse compagnie ferroviarie europee.

L’idea era già stata anticipata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nelle linee programmatiche del suo secondo mandato nel luglio 2024. L’obiettivo dichiarato è permettere ai cittadini europei di prenotare viaggi transfrontalieri senza perdere diritti fondamentali come il rimborso o l’assistenza in caso di problemi.

Con il nuovo sistema, i passeggeri potranno cercare, confrontare e acquistare collegamenti ferroviari gestiti da operatori diversi attraverso un’unica piattaforma, effettuando una sola transazione. Le prenotazioni potranno avvenire sia tramite piattaforme indipendenti sia direttamente sui siti delle compagnie ferroviarie.

Più tutele per i passeggeri e nuove regole per le compagnie

Uno degli aspetti centrali della proposta riguarda i diritti dei viaggiatori. In caso di coincidenze perse durante viaggi che coinvolgono più operatori ferroviari, chi possiede un biglietto unico avrà diritto a una protezione completa.

La compagnia responsabile del ritardo dovrà garantire assistenza, un viaggio alternativo senza costi aggiuntivi oppure il rimborso e il risarcimento previsto. Inoltre, le altre compagnie coinvolte saranno obbligate ad accettare il passeggero sul primo treno disponibile.

La Commissione europea vuole anche aumentare la trasparenza delle piattaforme online. I siti di prenotazione dovranno mostrare in modo neutrale tutte le offerte disponibili, comprese quelle dei concorrenti, evitando favoritismi verso i propri servizi ferroviari.

Le grandi compagnie ferroviarie, soprattutto quelle che controllano oltre il 50% del mercato nazionale, dovranno inoltre rendere disponibili i propri biglietti anche alle piattaforme esterne che ne faranno richiesta.

L’obiettivo: meno frammentazione e viaggi più semplici in Europa

Secondo il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il progetto mira a ridurre la frammentazione del sistema ferroviario europeo e a rendere più semplici gli spostamenti tra Paesi diversi.

Anche il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas ritiene che le nuove regole potrebbero portare a un aumento dei passeggeri ferroviari del 5% e a una riduzione generale dei prezzi.

La proposta nasce anche dalle difficoltà segnalate direttamente dai cittadini europei. Nell’Eurobarometro pubblicato nell’aprile 2025, il 36% degli intervistati aveva dichiarato di avere problemi nella prenotazione di viaggi combinati con diversi mezzi di trasporto, mentre il 25% aveva incontrato difficoltà specifiche con i treni gestiti da operatori differenti.