Nuova iniziativa di volontariato di Enel, la collaborazione con Touring Club per rendere accessibili aree archeologiche, chiese e musei

Una nuova collaborazione nell’ambito del volontariato di impresa targata Enel e Touring Club Italiano permetterà al pubblico di ammirare anche quelle bellezze artistiche e architettoniche del Bel Paese solitamente chiuse o con accesso limitato. Arte e cultura sono espressioni del rapporto speciale che lega una comunità alle sue radici: un patrimonio che deve essere tutelato e supportato in un’ottica di condivisione, sostenibilità e inclusività per rafforzare il senso di appartenenza che ci lega alla nostra storia e alle nostre tradizioni. Per questo Enel ha aderito al progetto “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano grazie al quale i dipendenti favoriranno con le loro giornate di volontariato l’apertura straordinaria di questi luoghi d’arte e cultura.

Il progetto “Aperti per Voi”

Con il progetto “Aperti per Voi” vengono restituiti a cittadini e turisti, promuovendone l’apertura sistematica e continuativa, complessi museali, chiese e palazzi storici su tutto il territorio nazionale: in questi luoghi l’accoglienza dei visitatori è curata dei volontari del Touring Club Italiano e, da ora, anche dai volontari Enel. Nell’ambito dell’ormai consolidato programma di volontariato aziendale, i dipendenti Enel possono candidarsi a questa importante iniziativa, che va ad aggiungersi ai numerosi appuntamenti già attivi. Chi deciderà di aderire, affiancherà i volontari del Touring Club Italiano e, tra ottobre e novembre, si occuperà di garantire l’accoglienza di cittadini e turisti presso diversi siti d’arte da Nord a Sud Italia, da Torino a Palermo, da Oristano a Reggio Calabria, da Napoli a Brescia. Dopo una breve formazione, i volontari Enel presidieranno il sito prescelto e cureranno l’accoglienza dei visitatori nel luogo d’arte, fornendo informazioni generiche di orientamento culturale e artistico. Questa collaborazione è la dimostrazione della grande attenzione che Enel e Touring Club riservano da sempre al territorio e alle sue eccellenze paesaggistiche e culturali. Per visitare i siti “Aperti per Voi” non è necessaria la prenotazione e può accedere chiunque lo desideri: l’elenco dei luoghi visitabili e gli orari di apertura sono disponibili sul sito del Touring Club https://www.touringclub.it/notizie/aperti-per-voi/enel-insieme-a-touring-club-per-rendere-accessibili-aree-archeologiche-chiese-e-musei.