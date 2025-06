Un nuovo bonus bebè sta per arrivare a sostegno delle famiglie italiane, ma occorre avere pronti tutti i documenti entro la scadenza.

Mettere su famiglia è il sogno di molti, sposarsi, fare figli e comprare casa, sono tutti obiettivi sani e importanti da mettersi davanti. Ma non sempre le cose sono semplici come vorremmo che fossero e mettere su famiglia diventa spesso un impegno troppo gravoso per farcela da soli.

Fortunatamente, in aiuto delle famiglie che decidono di mettere al mondo dei bebè, ci sono diversi supporti economici programmati dallo stato. Da adesso però, un altro bonus si aggiungerà alla lunga lista di sostegni, un sussidio che promette di mettere al sicuro centinaia di famiglie.

Un nuovo bonus per i bebè

Ed è proprio da qui, dall’idea di nuove vite che vengono al mondo che parte la nuova sfida lanciata dalla Regione Sardegna, incentivare la natalità. Un progetto ambizioso che punta tutto sulle famiglie e sulla rinascita dei comuni più piccoli, spesso dimenticati, ma ricchi di storia e potenzialità.

Il cuore della manovra è un bonus bebè da 600 euro al mese, direttamente nelle tasche delle famiglie per ogni figlio nato, adottato o affidato. Nello specifico però, questo bonus riguarda le famiglie che risiedono o decidono di trasferirsi nei comuni sardi con meno di 5.000 abitanti in totale.

Il primo figlio garantisce l’assegno massimo, mentre per i successivi si scende a 400 euro mensili, questa è la misura, approvata dalla Giunta regionale. Confermata anche una Legge di Stabilità, che prenderà il via nel secondo semestre del 2025, con risorse distribuite in due tranche annuali ai comuni interessati.

A spiegare la portata del provvedimento è l’assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi: “Non è solo un sostegno economico. È un investimento per il futuro”. Così lo ha definito l’assessore: “Un tentativo reale di invertire una tendenza che sta svuotando i nostri territori”, con uno sguardo rivolto verso il futuro.

Per fare domanda, le famiglie dovranno rivolgersi al proprio comune, che pubblicherà appositi avvisi agli sportelli con i requisiti, stringenti per garantire correttezza e continuità. Anche chi ha già beneficiato della misura dovrà ripresentare la documentazione richiesta, per confermare il bonus e continuare così a riceve il sussidio.

Tra le condizioni necessarie abbiamo la residenza in un comune con meno di 5.000 abitanti, convivenza con il minore e il possesso legale dell’immobile. Altro fattore importante è mantenimento della residenza per almeno 5 anni, oltre alla cittadinanza italiana o a un titolo di soggiorno valido.