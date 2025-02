Bonus 2025, per queste categorie di persone spettano 1000 euro: ecco chi può usufruirne e i dettagli della vicenda

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più entusiasti di scoprire quali sono i dettagli e le curiosità sui Bonus che il Governo Meloni mette a disposizione di alcune categorie di persone, proprio per favorire le loro situazioni di difficoltà economiche e aiutarli a sopperire ad eventuali problemi. Oggi, infatti, parleremo di un nuovo Bonus che potrà aiutare molti di voi ad usufruire fino a 1000 euro: andiamo a vedere i dettagli e le curiosità della vicenda.

I Bonus messi a disposizione dal nostro Governo sono davvero tantissimi, ma questo è davvero molto interessante perché si tratta non solo di aiuti a chi in difficoltà ma a chi ama la cultura e l’arte e non può permettersi di poter dedicare un po’ di tempo ad essa per via dei soldi che sono sempre meno, visto la profonda crisi economica che stiamo attraversando.

Nel corso del nostro prossimo paragrafo, vi parleremo di un Bonus davvero interessante che lascia davvero tutti senza parole: ecco i dettagli e le curiosità.

Bonus fino a 1000 euro: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità

Non tutti lo sanno, ma dal 31 Gennaio 2025 c’è stato un nuovo Bonus dedicato agli studenti neomaggiorenni che potranno richiedere quello che prima veniva chiamato bonus cultura, il famoso contributo statale di circa 500 euro proprio per l’arricchimento culturale proprio dei vostri figli e dei ragazzi.

Adesso però è stato trasformato con il nome Carta della cultura giovani e Carta del merito, due nuove carte entrambi del valore di 500 euro cumulabili tra loro quindi si arriva alla bellezza di 1000 euro.

Però, facciamo attenzione, non tutti possono usufruirne, vi sono delle categorie dedicate e quali sono i requisiti che devono esser a vostra disposizione:

la Carta della cultura giovani è riservata ai nati nel 2006 con indicatore Isee fino a 35mila euro

la Carta del merito ai diplomati nell’anno scolastico 2023/2024 con votazione di 100 o 100 e lode ma con età non superiore a 19 anni.

Le Carte della cultura sono finalizzate a contribuire alla formazione professionale degli studenti e degli alunni, ma permettono anche di acquistare libri e biglietti per i musei o gallerie d’arte ma anche audiolibri, cd, vinili e musica. Inoltre, è possibile anche usare le Carte per comprare biglietti per il cinema, spettacoli teatrali e mostre, entrate ai monumenti, ad aree archeologiche e parchi naturali.

Per accedere alla Carta puoi entrare con lo Spid e fare domanda sul portale del Ministero della Cultura.