Nuovo Btp Italia al via (Ansa)

Nuovo Btp Italia protetto dall’inflazione al via. La volatilità sui listini azionari non è destinata a placarsi, almeno nel breve, con l’inflazione che stringe all’angolo i mercati.

L’inflazione e 130 mld di titoli in scadenza risvegliano lo spread

La Bce deve essere rapida – a giudizio degli analisti – nel mettere in atto le soluzioni anti- spread altrimenti il rischio è che, in poche settimane, si arrivi ad un differenziale del Btp (buono tesoro poliennale) nei confronti del Bund tedesco di 300 punti base.

Stamattina lo spread è risalito fino quasi a toccare quota 191 punti. In rialzo di 6,9 punti a 3,63% il rendimento annuo italiano.

I tanti primati del debito pubblico rendono l’Italia l’anello debole della lotta all’inflazione. I tassi in aumento riducono i margini di manovra del governo Draghi. La volatilità sui mercati conferma che la tempesta sui titoli di Stato non è finita. Pesano naturalmente i 130 miliardi di Btp in scadenza.

Nuovo Btp Italia protetto dall’inflazione al via

Intanto oggi lunedì 20 giugno, al via la nuova emissione di BTp Italia che lancia la sfida sui mercati con la protezione anti inflazione.

Il nuovo Btp Italia al 2030 partirà con un tasso minimo garantito all’1,6%. Il tasso definitivo sarà stabilito con successiva comunicazione del Mef all’apertura della quarta giornata di emissione e potrà essere confermato o rivisto solo al rialzo.

Il titolo di Stato indicizzato al tasso d’inflazione, pensato per i piccoli risparmiatori, torna dopo un lungo periodo di stop e un’edizione record, quella di maggio 2020, che aveva visto l’adesione del 63% di investitori retail per un ammontare collocato di 22,3 miliardi di euro.

Tasso minimo garantito all’1,6%

Il titolo, con godimento 28 giugno 2022 e scadenza 28 giugno 2030, è un Btp indicizzato al tasso di inflazione italiana, con cedole corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell’inflazione dello stesso semestre.

La prima fase del collocamento, dedicata a risparmiatori individuali, si svolgerà dal 20 al 22 giugno, salvo chiusura anticipata. Mentre la quarta giornata del 23 giugno è dedicata agli investitori istituzionali.

Doppio premio fedeltà

Novità di questa edizione, il doppio premio fedeltà, ereditato dal Btp Futura, che assicura un valore complessivo dell’1% sul capitale investito per il risparmiatore che lo acquista all’emissione e lo detiene fino alla scadenza.

E’ prevista anche una fase intermedia. A chi lo detiene per i primi 4 anni (28 giugno 2026), il Mef corrisponderà un premio fedeltà intermedio pari allo 0,4% del capitale nominale acquistato non rivalutato. Dopo i successivi quattro anni, al risparmiatore che ha mantenuto il titolo dall’emissione fino al 28 giugno 2030, sarà corrisposto un premio finale pari allo 0,6%.