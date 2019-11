ROMA – A partire dal 4 novembre la Ferrero ha lanciato sul mercato i Nutella Biscuits, biscotti a base di pasta frolla e cioccolata nati da 10 anni di test. La compagnia ha investito sul nuovo prodotto e sulla ricetta 120 milioni di euro e 150 assunzioni e dopo il lancio il 24 ottobre a Milano, ora i clienti potranno acquistarli nei supermercati.

La Ferrero si ripropone a 55 anni dalla nascita della Nutella, cercando di espandersi nel mercato degli Stati Uniti con nuovi prodotti e reinventandosi anche in Italia col lancio dei Nutella Biscuits, che vengono prodotti nello stabilimento di Balvano, in provincia di Potenza.

I nuovi biscotti erano stati lanciati già lo scorso aprile in Francia e l’obiettivo di Ferrero è estendere la commercializzazione in tutta Europa, puntando a quel settore del mercato dove si trovano i baiocchi della Mulino Bianco e i Ringo di Pavesi.

L’azienda in una nota rilancia non solo il biscotto italiano, ma anche il lavoro. La Ferrero dispone di quattro centri di Ricerca e Sviluppo tra Italia, Lussemburgo, New York e Singapore e negli ultimi 8 anni ha investito un miliardo di euro per i poli produttivi di Alba, Pozzuolo Martesana, Sant’Angelo dei Lombardi e Balvano in Italia, dando lavoro a 600 persone che si occupano dello sviluppo di nuovi prodotti. (Fonte InvestireOggi)