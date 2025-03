Quali sono i requisiti per andare in pensione a 59 anni? Adesso è possibile, ecco tutte le informazioni utili.

La questione delle pensioni in Italia è sempre stata di grande rilevanza, sia per le istituzioni che per i cittadini. Si tende a pensare che l’età pensionabile sia fissa a 67 anni, ma la realtà è più complessa. In effetti, l’età minima per accedere alla pensione di vecchiaia è solo un punto di partenza, poiché esistono diverse opportunità che consentono ai lavoratori di ritirarsi dal mercato del lavoro con alcuni anni di anticipo, a 59. Questo è particolarmente significativo per coloro che sono nati tra il 1960 e il 1965, i quali nel 2025 potrebbero beneficiare di un anticipo rispetto all’età standard.

Secondo l’INPS, l’età effettiva di pensionamento in Italia si attesta a poco più di 64 anni, il che implica una possibilità di uscita anticipata di circa tre anni per molte categorie di lavoratori. Questa flessibilità è il risultato di una serie di misure introdotte negli anni, tra cui quelle previste dalla legge Fornero, che hanno reso più accessibile il ritiro dal lavoro per chi ha una carriera continua e senza interruzioni contributive.

Opzioni di pensionamento anticipato nel 2025

Per i nati tra il 1960 e il 1965, le opzioni di pensionamento anticipato disponibili nel 2025 sono varie e interessanti. Ecco le principali:

Pensione anticipata : Consente di ritirarsi dal lavoro una volta maturati 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza alcun vincolo legato all’età anagrafica. Questo significa che chi ha iniziato a lavorare precocemente, ad esempio a 18 anni, può smettere di lavorare prima dei 60 anni, se ha accumulato i contributi necessari.

: Consente di ritirarsi dal lavoro una volta maturati 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza alcun vincolo legato all’età anagrafica. Questo significa che chi ha iniziato a lavorare precocemente, ad esempio a 18 anni, può smettere di lavorare prima dei 60 anni, se ha accumulato i contributi necessari. Quota 41: Questa misura permette di andare in pensione con 41 anni di contributi per coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni e rientrano in categorie specifiche, come disoccupati, invalidi con almeno il 74% di invalidità, caregiver o lavoratori in mansioni particolarmente gravose. Questa opzione consente a molti lavoratori nati nel 1960 di ritirarsi dal lavoro addirittura a 59 anni nel 2025.

Quota 103 : Introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e confermata nel 2024, consente il pensionamento anticipato a chi ha compiuto 62 anni di età e ha accumulato 41 anni di contributi. Anche i nati nel 1963, se hanno mantenuto una carriera lavorativa costante, possono accedere a questa opzione.

: Introdotta dalla e confermata nel 2024, consente il pensionamento anticipato a chi ha compiuto 62 anni di età e ha accumulato 41 anni di contributi. Anche i nati nel 1963, se hanno mantenuto una carriera lavorativa costante, possono accedere a questa opzione. Ape Sociale: Rappresenta una forma di sostegno economico che consente di smettere di lavorare anticipatamente per alcune categorie di lavoratori. Anche se non è una pensione vera e propria, offre la possibilità di ritirarsi dal lavoro a 63 anni e 5 mesi, a patto di avere almeno 30 anni di contributi e appartenere a specifiche categorie.

Opzione donna e altre opportunità

Un’altra opportunità è rappresentata dall’Opzione Donna, che consente alle donne di andare in pensione anticipatamente se soddisfano determinati requisiti legati all’età e ai contributi. Le donne nate nel 1963 possono ritirarsi dal lavoro a 61 anni, purché abbiano maturato almeno 35 anni di contributi e appartengano a categorie specifiche.

Il 2025 si profila, quindi, come un anno di grandi opportunità per i lavoratori italiani, in particolare per coloro che sono nati tra il 1960 e il 1965. Grazie a una serie di misure di flessibilità e a opzioni di pensionamento anticipato, sarà possibile concludere la propria carriera lavorativa con qualche anno di anticipo. La varietà delle opzioni disponibili consente a molti di pianificare il proprio futuro in modo più sereno e consapevole, offrendo così una possibilità di rinnovamento e di nuove opportunità di vita.