Pronti a richiedere la pensione anticipata? Tutto quello che c’è da sapere per non cadere in errore. Ecco chi può

La pensione anticipata è il sogno di molti lavoratori che si trovano in un momento della loro vita difficile, o semplicemente perchè hanno necessità di chiudere il capitolo della loro fase lavorativa. Ovviamente è una procedura che necessita di passaggi specifici e non è in automatico.

Il mondo delle pensioni è articolato e complesso. L’Italia è un Paese particolarmente sensibile su questo tema con cambiamenti di leggi repentine, aggiornamenti, nuove disposizioni e chi più ne ha più ne metta.

Per fortuna in questi ultimi giorni è arrivata una notizia che mette un pò di chiarezza sulle pensioni anticipate, perchè da tempo se ne parla e troppo spesso non si riesce ad arrivare ad chiarimento semplice e conciso, che adesso vi proponiamo in questo articolo.

Solo così puoi andare in pensione anticipata

Ci sono belle notizie per chi vuole andare in pensione anticipatamente. L’INPS ha annunciato che da adesso è possibile inviare le domande per andare in pensione prima del previsto utilizzando tre diverse opzioni: Quota 103, Opzione Donna e Ape Sociale.

A questo punto, non resta che sapere come fare domanda, tenendo conto dei diversi requisiti che ogni opzione sopracitata richiede. Chi rientra può inviare la domanda online dal sito dell’INPS, accedendo con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS). Oppure tramite Patronati che aiutano i cittadini con le pratiche o chiamando semplicemente il contact center dell’INPS (numero gratuito da rete fissa e a pagamento da cellulare).

Andiamo ad approfondire le tre opzioni disponibili:

1. Quota 103: Per chi ha almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Tuttavia, l’importo massimo della pensione è limitato e il calcolo viene fatto con il metodo contributivo. Chi lavora nel privato deve aspettare 7 mesi per ricevere la pensione, mentre i dipendenti pubblici devono attendere 9 mesi.

2. Opzione Donna: Dedicata alle donne con 61 anni e 35 anni di contributi, con alcune riduzioni in base al numero di figli. Possono accedere solo se:

– Sono state licenziate o lavorano in aziende in crisi.

– Hanno una disabilità del 74% o più.

– Assistono da almeno 6 mesi un familiare con grave disabilità.

3. Ape Sociale: Disponibile per chi ha almeno 63 anni e 5 mesi di età e 30-36 anni di contributi (a seconda del lavoro svolto). È una sorta di pensione anticipata per chi ha svolto lavori gravosi o si trova in situazioni difficili.

Non ci sono cambiamenti nelle modalità di richiesta rispetto agli anni scorsi. L’unica differenza riguarda alcuni dettagli sui requisiti, ma in generale le condizioni restano simili a quelle del 2024.