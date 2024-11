Pensioni arriva un bonus di 154euro a dicembre per tutti questi pensionati: come verificare se ti spetta

Arriva un bonus di 154 euro sulle pensioni degli italiani. Di cosa si tratta, come verificare se ci spetta e come richiederlo.

Le festività natalizie portano con sé un piccolo ma gradito sostegno economico per alcuni pensionati italiani. Anche quest’anno, nel cedolino di dicembre, sarà accreditato un contributo aggiuntivo di 154,94 euro, un aiuto che può rappresentare una boccata d’ossigeno per chi vive con redditi ridotti.

Questa somma, erogata dall’INPS, è frutto di una misura introdotta nel 2001 attraverso la legge 388/2000. Non si tratta di un regalo natalizio, ma di un’integrazione pensata per sostenere i pensionati con redditi bassi, offrendo un piccolo sollievo in un periodo dell’anno in cui le spese tendono a moltiplicarsi.

Pensioni, bonus di 154 euro a dicembre: cosa bisogna fare

I pensionati, da sempre il pilastro economico di molte famiglie italiane, affrontano difficoltà crescenti a causa dell’aumento del costo della vita e della crisi economica. Questo contributo extra, pur non essendo una cifra elevata, può fare la differenza per chi deve fronteggiare spese impreviste in un periodo dell’anno dove i soldi non bastano mai.

Il bonus, esentasse, sarà accreditato automaticamente a dicembre per i pensionati che rispettano specifici requisiti. Si stima che saranno circa 400.000 i beneficiari di questa misura in tutta Italia. Questo contributo è riservato ai pensionati titolari di trattamenti diretti o indiretti, come quelli di vecchiaia, invalidità o reversibilità, erogati dall’INPS. Tuttavia, per ricevere l’importo, è necessario rispettare determinati limiti di reddito.

Ad essere preso in esame dall’INPS sarà il reddito individuale della persona e, nel caso di coniuge, quello complessivo del nucleo familiare. Inoltre l’integrazione arriverà per i pensionati con importo minimo. Per il 2024 questo deve essere non superiore a 7.781,93 euro ai quali, però, vanno aggiunti i 154,94 euro. Se il pensionato è coniugato, il limite complessivo per il 2024 è fissato a 23.345,79 euro per quanto riguarda il reddito complessivo.

Chi rispetta questi parametri non dovrà fare nulla: il bonus sarà erogato automaticamente insieme alla pensione di dicembre. Anche se non si tratta di una cifra considerevole, i 154 euro possono offrire un piccolo supporto ai pensionati in difficoltà, dimostrando l’importanza di mantenere attive misure che sostengano le fasce più deboli della popolazione.

Per chi rientra nei requisiti, questo bonus rappresenta una piacevole sorpresa natalizia, un aiuto tangibile che, pur non risolvendo tutti i problemi, potrà contribuire ad affrontare le festività con un po’ di serenità in più.