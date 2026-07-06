Il prossimo cedolino della pensione, in pagamento sabato 1 agosto per chi riceve l’accredito su conto corrente e da lunedì 3 per chi ritira in banca, sarà particolarmente rilevante per molti pensionati. In particolare, riguarda coloro che hanno presentato il modello 730/2026 nei primi mesi e attendono ora un rimborso fiscale oppure, al contrario, l’avvio di trattenute per recuperare eventuali debiti Irpef.

Si entra così nel periodo del cosiddetto conguaglio fiscale, un momento che può portare buone notizie oppure ridurre l’importo mensile della pensione.

Cos’è il conguaglio Irpef e come funziona

Il conguaglio Irpef non va confuso con quello di fine anno effettuato dall’Inps a dicembre, quando vengono ricalcolate le imposte sull’intero ammontare della pensione erogata. In questo caso, invece, il risultato è già noto ai pensionati, poiché credito o debito sono indicati nel prospetto di liquidazione del 730.

L’incertezza riguarda esclusivamente la tempistica: non è infatti garantito che il conguaglio venga applicato già nel cedolino di agosto, poiché dipende dal momento in cui l’Agenzia delle Entrate trasmette i dati all’Inps.

Chi riceverà il conguaglio ad agosto

Hanno maggiori probabilità di vedere il conguaglio già ad agosto i pensionati che hanno presentato il modello 730/2026 entro il 31 maggio, indicando l’Inps come sostituto d’imposta. In questi casi il prospetto è stato trasmesso in tempo utile per l’elaborazione del cedolino estivo.

Chi ha inviato la dichiarazione entro il 20 giugno potrebbe invece dover attendere settembre, a seconda dei tempi di trasmissione dei dati. In caso di debito rateizzato, le trattenute saranno comunque quattro, da agosto a novembre.

Rimborsi, rate e possibili ritardi

Per chi deve ricevere un rimborso, il credito viene accreditato direttamente nella pensione, salvo casi particolari. Se il rimborso supera i 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli aggiuntivi, causando eventuali ritardi.

Nel caso di debiti fiscali, invece, le trattenute vengono distribuite su più mesi. Se il conguaglio dovesse partire da settembre, nel cedolino potrebbero essere recuperate più rate contemporaneamente.