Nuovo affondo del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni alla vigilia del vertice Nato di Ankara. Sul suo social Truth, il tycoon ha pubblicato un fotomontaggio che lo ritrae insieme alla presidente del Consiglio, accompagnato dalla scritta: “Serve un ordine restrittivo”.

Il post arriva mentre i 32 Paesi dell’Alleanza si preparano a discutere il rafforzamento della difesa europea e l’aumento delle spese militari, con l’obiettivo di dimostrare agli Stati Uniti che gli alleati stanno rispettando gli impegni assunti. Tuttavia, il nuovo attacco di Trump rischia di alimentare le tensioni politiche alla vigilia del summit.

Il vertice è stato organizzato per limitare al massimo possibili strappi da parte del presidente americano. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato con prudenza: “Il vertice è stato costruito perché vada bene, cosa dirà o farà Trump lo vedremo”.

Il post di Trump ha provocato immediate reazioni in Italia. Il leader di Azione Carlo Calenda ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio, scrivendo sui social: “Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Piena solidarietà alla Presidente del Consiglio”.