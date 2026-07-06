“Roma ha vissuto ieri una serata straordinaria. Uno dei più talentuosi cantautori italiani ha fatto la storia della nostra musica e dello spettacolo dal vivo, in Italia e non solo, con un concerto emozionante che rimarrà nei cuori di tantissimi. Bravo Ultimo!”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social, aggiungendo: “Grazie davvero a tutti gli uomini e alle donne delle istituzioni, delle forze dell’ordine, del soccorso pubblico, della Protezione civile, del volontariato che hanno sostenuto la macchina organizzativa e hanno garantito che, anche questo grande evento, potesse avvenire in piena sicurezza”.

“Siamo nella storia”.

Si è chiuso così il live dei record a Tor Vergata, dove Ultimo si è esibito davanti a circa 250mila persone, nel concerto con il pubblico pagante più vasto mai realizzato in Italia. Su un’area di 15 ettari, con un palco lungo 140 metri e alto 60, l’evento ha generato un incasso da 16 milioni e un indotto complessivo superiore ai 90 milioni. “Non saprei da dove iniziare”, ha scritto poi l’artista su Instagram, raccontando emozioni e vertigini di una notte irripetibile: “Non ho mai avuto la tensione così alta nel corpo mentre salivo su Pianeti… Che siamo nella storia”.

Non sono mancate però le criticità: trasporti in tilt, metro sovraffollate, deflusso definito “un incubo”, lunghe percorrenze a piedi e tensioni alla Metro C. Nel mirino anche disservizi organizzativi e segnaletica insufficiente.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha parlato di “straordinario successo”, e Atac ha riferito di oltre 175mila viaggiatori trasportati e rete potenziata per tutta la notte.