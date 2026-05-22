Per milioni di pensionati italiani il mese di giugno porterà assegni diversi rispetto al solito. I cedolini Inps, infatti, saranno interessati da una serie di ricalcoli, trattenute fiscali, arretrati e conguagli che potrebbero modificare anche sensibilmente gli importi accreditati. Una situazione che riguarda numerose categorie di pensionati e che sta già creando dubbi e domande tra chi attende il pagamento.

Secondo quanto spiegato dall’Inps, le variazioni dipenderanno principalmente dagli aggiornamenti fiscali e dalle operazioni di verifica effettuate sui redditi dichiarati negli ultimi mesi. Alcuni pensionati potrebbero ricevere importi più alti grazie agli arretrati o a maggiorazioni riconosciute solo ora, mentre altri potrebbero subire trattenute legate a imposte o conguagli precedenti.

Il cedolino di giugno viene considerato ogni anno uno dei più complessi da interpretare proprio per la presenza di operazioni straordinarie che incidono direttamente sull’importo finale della pensione.

Arretrati, trattenute e aumenti: cosa aspettarsi

Tra gli elementi che influenzeranno gli assegni figurano soprattutto i conguagli Irpef, le addizionali regionali e comunali e alcuni recuperi fiscali effettuati dall’Inps. In molti casi potrebbero comparire anche importi aggiuntivi collegati a maggiorazioni sociali o integrazioni per pensioni basse.

Per alcune categorie di pensionati sono inoltre previsti piccoli incrementi legati alla rivalutazione degli assegni introdotta nel 2026. L’adeguamento all’inflazione ha infatti portato aumenti differenziati a seconda dell’importo percepito.

Gli esperti consigliano quindi di controllare con attenzione il fascicolo previdenziale online e il dettaglio del cedolino, strumenti utili per verificare eventuali variazioni, arretrati o trattenute applicate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Come controllare il cedolino Inps

Per verificare l’importo della pensione di giugno è possibile accedere al sito ufficiale dell’Inps tramite Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. All’interno del fascicolo previdenziale ogni pensionato può consultare il cedolino dettagliato e controllare le singole voci che compongono l’assegno mensile.

Nel documento possono comparire trattenute fiscali, rimborsi, conguagli oppure integrazioni riconosciute successivamente. In presenza di dubbi o anomalie, i pensionati possono rivolgersi direttamente ai patronati oppure contattare l’Inps per ottenere chiarimenti sulle modifiche applicate nel mese di giugno.