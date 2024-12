Ci sono circostanze in cui si può richiedere la pensione minima: ecco a quanto ammonta in base agli ultimi aggiornamenti

Le pensioni minime sono un trattamento economico previsto dall’INPS per garantire ai pensionati un reddito minimo, nel caso in cui l’importo della loro pensione, calcolato sulla base dei contributi versati durante la vita lavorativa, risulti troppo basso.

L’INPS integra questo importo fino a una soglia stabilita, che per il 2024 è di 598,61 euro al mese. Tuttavia questa cifra può essere ulteriormente aumentata.

Arrivano belle notizie grazie ad una comunicazione diramata dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale sui nuovi importi adeguati all’inflazione, che può arrivare ad un massimo di 735 euro al mese per quei pensionati che rientrano all’interno di alcuni parametri.

Come ottenere la maggiorazione della pensione minima

Sono tempi duri per tutti e molte persone non riescono ad arrivare a fine mese. Una categoria particolarmente fragile è quella dei pensionati, soprattutto che ha le pensioni minime. Quando spetta una pensione minima di 735 euro? Ecco una spiegazione semplice per capire chi può ricevere questa cifra e cosa fare per ottenerla. Come già accennato si può ottenere grazie a una maggiorazione sociale destinata a chi possiede specifici requisiti che andiamo qui ad elencare:

Età: E’ necessario avere almeno 70 anni. Se hai tra 65 e 69 anni, puoi accedere alla maggiorazione solo se hai versato almeno 25 anni di contributi.

Reddito personale annuo inferiore a 9.555,65 euro.

Reddito familiare (con il coniuge) inferiore a 16.502,98 euro. Alcuni redditi non vengono conteggiati, come la casa di residenza, pensioni di guerra, trattamenti di famiglia, indennità assistenziali.

Come funziona l’aumento a 735 euro? L’importo base della pensione minima (598,61 euro) viene aumentato di 136,44 euro per chi rispetta i requisiti sopra indicati, raggiungendo così 735 euro al mese. A questo punto non devi fare altro che verificare i tuoi requisiti, quindi prima di tutto l’età e gli anni di contributo versati. Puoi affidarti ad un professionista per calcolare il tuo reddito personale e familiare.

Successivamente contatta l’INPS: puoi presentare una richiesta di maggiorazione sociale tramite il portale online dell’INPS, un patronato o un consulente fiscale, ma attenzione: tieni sempre d’occhio le scadenze, perchè le domande devono essere presentate in tempo per ottenere l’integrazione nel corso dell’anno.

La pensione minima è un importante supporto economico per chi ha un reddito basso. Grazie agli adeguamenti previsti per il 2024, molti pensionati possono contare su un assegno fino a 735 euro al mese, a patto di rispettare tutti i dettagli che abbiamo appena illustrato. Se pensi di avere diritto a questo beneficio, non perdere questa opportunità.