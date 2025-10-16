A parte poche, circoscritte attività lavorative particolarmente gravose e usuranti, con la manovra finanziaria che il governo Meloni si accinge a varare, i requisiti anagrafici e contributivi per andare in pensione restano invariati.

Aumento età sterilizzato solo per usuranti e gravosi

In buona sostanza, e a dispetto degli annunci elettorali, l’architettura di fondo della riforma Fornero del 2011, non viene toccata. E l’aumento dell’età pensionabile resta indicizzato, collegato cioè, all’aumento dell’aspettativa di vita. In pratica, niente flessibilità in uscita se non a patto di perdere una bella fetta dell’assegno definitivo di pensione.

Nella manovra il governo sterilizzerà l’aumento dell’età pensionabile solo per i lavori gravosi e usuranti. È quanto prevede il Documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione Ue e appena pubblicato.

“Con riferimento alle pensioni, nel biennio 2027-2028, si conferma, ad esclusione dei lavori gravosi e usuranti, l’aumento graduale dei requisiti di accesso al pensionamento connessi all’adeguamento all’aspettativa di vita”, si legge.