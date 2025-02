Per i pensionati che percepiscono la minima ci sono tre sostegni economici a disposizione da prendere al volo: scopriamoli

Non tutti i pensionati hanno un’entrata mensile che permette loro di vivere una vita serena e senza troppi sacrifici. Chi percepisce la pensione minima infatti affronta con estrema difficoltà le sfide del caro vita che di questi tempi è sempre in aumento.

Per questo motivo sono state attivate 3 agevolazioni che hanno lo scopo di andare in contro ai pensionati in difficoltà, ma non tutti ne sono a conoscenza e spesso si crea confusione nel mare del bonus che da qualche anno sono entrati nel vivere quotidiano.

Ogni agevolazione ha il proprio nome e l’area di competenza. Tre in particolare sono adatte ai pensionati che non hanno una pensione alta. La pensione minima è l’importo minimo che lo Stato garantisce ai pensionati che hanno versato contributi ma ricevono un assegno troppo basso per vivere dignitosamente. Se una persona, dopo anni di lavoro, prende una pensione inferiore a questo minimo stabilito dalla legge, l’INPS interviene con un integrazione al minimo, cioè aggiunge una somma per portarla almeno a questa soglia. Ma non è di questo che si tratta.

Ecco come potrai risparmiare con queste 3 agevolazioni

Le misure di aiuto economico messe a disposizione dall’INPS per i pensionati con redditi bassi sono tre. Visto che molte persone anziane ricevono meno di 1.000 euro al mese, lo Stato offre diversi bonus e agevolazioni per aiutarle a far fronte alle spese quotidiane. Questi sono i tre aiuti principali:

Assegno di Inclusione:

– È un sostegno per le famiglie con reddito basso, che abbiano almeno un componente con disabilità, un minore o una persona con più di 60 anni.

– Se in famiglia ci sono solo persone di almeno 67 anni, il reddito massimo per ottenere l’assegno sale a 7.560 euro all’anno.

– L’importo minimo è di 480 euro all’anno.

– Per richiederlo bisogna essere residenti in Italia da almeno cinque anni e non avere condanne definitive recenti.

Assegno Sociale:

– Aiuta chi ha almeno 67 anni e si trova in difficoltà economica.

– L’importo è di circa 500 euro al mese per 13 mesi.

– Per ottenerlo bisogna avere cittadinanza italiana (o un permesso di soggiorno equivalente) e vivere in Italia da almeno 10 anni.

Carta Acquisti:

– È una carta prepagata riservata ai pensionati con più di 65 anni e un ISEE inferiore a 7.640,18 euro.

– Ogni due mesi si ricevono 80 euro per comprare generi alimentari o pagare sconti su alcuni servizi.

– La domanda si può fare online o agli uffici postali.