In occasione della Milano Design Week, Plenitude parteciperà alla mostra MoscaPartners Variations, che si terrà a Palazzo Litta dal 7 al 13 aprile, presentando Futura, il suo pianeta virtuale nel metaverso, un viaggio verso la transizione energetica e nuove forme di energia. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico a pratiche maggiormente sostenibili e comportamenti virtuosi in tema di risparmio ed efficienza energetica, stimolando le persone a trasferire nel mondo reale le competenze acquisite nel metaverso.

Ognuno dei continenti di Futura è un territorio in evoluzione, in cui Plenitude vuole stimolare una riflessione sul tema dell’energia grazie anche a un design distintivo, che richiama la scoperta e la migrazione, perfettamente coerente con il tema della mostra, Migrations. A Palazzo Litta i visitatori potranno esplorare il pianeta virtuale di Plenitude vivendo un’esperienza ludica e immersiva tramite cinque postazioni arcade retrofuturiste[1], perfettamente integrate nel mondo di Futura, giocando e interagendo attraverso le piattaforme Spatial, Roblox, Fortnite e, per la prima volta, Rec Room, con un’avventura di volo completamente immersiva grazie ai visori XR.

Il progetto Futura è in linea con la mission di Società Benefit di Plenitude, che integra, all’interno del proprio Statuto, l’obiettivo di avere un impatto positivo sulle persone, le comunità e l’ambiente e si inquadra nel più ampio impegno di Eni volto a creare valore attraverso la transizione energetica.

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con oltre 4 GW di capacità installata, la vendita di energia e soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti europei e una rete capillare di oltre 21.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2028, l’azienda punta a raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile installata e oltre 11 milioni di clienti a livello globale.