Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane”) torna sul mercato con il lancio, in data odierna, di un’emissione obbligazionaria senior unsecured denominata in Euro e destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di Euro 750 milioni (le “Obbligazioni”) realizzata nell’ambito del suo Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da €2,5 miliardi.

L’emissione è stata molto ben accolta, con una richiesta di oltre tre volte i titoli offerti e un elevato interesse da parte degli investitori internazionali provenienti principalmente da Francia, Benelux, Germania e Austria. L’operazione è finalizzata alla diversificazione delle fonti di finanziamento e all’ampliamento della base degli investitori. I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per scopi societari di carattere generico.

Il rating atteso dell’emissione è BBB+ per Standard and Poor’s (S&P), Baa2 per Moody’s e BBB+ per Scope.

Le principali caratteristiche dell’emissione sono:

* Valore nominale complessivo: 750 milioni di euro;

* Scadenza: 5 anni (fissata per il 3 dicembre 2030);

* Cedola: fissa annuale del 3%;

* Prezzo di emissione: 99,7940%;

* Rendimento effettivo a scadenza: 3,045%

* ISIN: XS3244877869.

La data prevista per il regolamento delle Obbligazioni è il 3 dicembre 2025, data in cui si prevede che le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione sul segmento professionale del mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Le Obbligazioni sono state collocate da un sindacato di banche composto da: Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit che hanno agito in qualità di Joint Bookrunners. Deutsche Bank AG agirà in qualità di Agente dei Pagamenti.