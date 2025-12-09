Poste Italiane rafforza i servizi sul territorio, superata quota novemila Atm Postamat
Con un aumento di circa mille unità in meno di due anni, continua l’espansione degli sportelli Postamat. Atm tecnologici ed evoluti grazie ai quali Poste Italiane può garantire molti suoi servizi, tra cui il prelievo di contanti e il pagamento delle utenze, in semplicità e sicurezza.
Oltre 9mila sportelli Atm Postamat
Oltre 9mila sportelli, dunque, che si aggiungono ai 12mila uffici postali: una crescita costante che garantisce la più vasta e capillare rete infrastrutturale del Paese.
Una espansione tanto più significativa in considerazione della desertificazione nei servizi bancari su tutto il territorio nazionale, in special modo nelle aree interne e nei piccoli comuni colpiti dalla progressiva chiusura degli sportelli bancari tradizionali.