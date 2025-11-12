Romano Prodi ha rilanciato l’idea di riportare l’oro italiano dagli Stati Uniti in patria. Attualmente, Fort Knox custodisce 1061 tonnellate di oro di proprietà della Banca d’Italia, pari al 40% delle riserve complessive. Nel caveau di via Nazionale resta il 44,9%, mentre il resto è suddiviso tra Regno Unito (5,76%) e Svizzera (6,09%).

L’ex premier ricorda che l’oro italiano è stato trasferito negli anni Quaranta, subito dopo la Seconda guerra mondiale, e sostiene che oggi sia giunto il momento di riportarlo in Italia. “Resto un amico degli Stati Uniti ma con l’acqua e con l’oro non si sa mai: bisogna essere prudenti e preparati. Lo dico da buon padre di famiglia, quando la situazione politica è ballerina come negli Usa, bisognerebbe pensare a riportare l’oro in Italia, come ha fatto la Francia. Solo così potremo costruire davvero il nostro futuro”, ha spiegato.

Prodi e il contesto politico

Durante l’assemblea di Coldiretti, Prodi ha sottolineato: “In America, del grande legame del dopoguerra è rimasta soprattutto l’amicizia, ma la politica americana oggi è molto ballerina, un giorno fa una cosa e il giorno dopo l’opposto. Per questo dico che forse è tempo di riportare a casa le nostre competenze: l’Italia deve essere capace di camminare con le proprie gambe”.

La proposta non è nuova: nel 2019 Giorgia Meloni aveva auspicato il rimpatrio dell’oro italiano, ricordando che paesi come Germania e Austria stavano riportando le proprie riserve per tutelarsi da eventuali crisi.

Le posizioni attuali e il dibattito parlamentare

Oggi, per Fratelli d’Italia, il tema non è più prioritario. Il deputato Fabio Rampelli ha spiegato: “È un tema importante, ma non può essere trattato adesso. Dopo i dazi americani stiamo adottando una linea del negoziato, non abbiamo intenzione di gettare benzina sul fuoco”.

In passato, Claudio Borghi, presidente leghista della Commissione Bilancio, aveva depositato un progetto di legge per chiarire formalmente che l’oro custodito dalla Banca d’Italia appartenga allo Stato italiano.