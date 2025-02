Chi ha dei risparmi pensa costantemente a come farli fruttare al massimo per avere una sicurezza in più per il futuro.

La vita è una costante ricerca della felicità e il portafoglio pieno a volte può fare la differenza. Per questo motivo risparmiare è importante e lo è ancor di più se lo si fa nella maniera giusta, soprattutto per proteggersi dall’inflazione e aumentare il proprio capitale. Esistono diverse soluzioni per ottenere rendimenti sicuri, a seconda del proprio profilo di rischio e degli obiettivi finanziari.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato i tassi minimi garantiti per il nuovo BTP Più, un titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori (cioè le famiglie e i privati). Questo titolo fa parte della famiglia dei BTP Valore ed è stato progettato per offrire un rendimento sicuro e crescente nel tempo.

Chi cerca sicurezza economica per esempio può puntare sui BTP e conti deposito, mentre chi vuole rendimenti più alti può valutare ETF e PAC. La chiave è diversificare per bilanciare rischio e rendimento. Ma cerchiamo di capirci qualcosa di più analizzando i BTP per valutare la soluzione ideale per far crescere i propri risparmi.

Tutto quello che c’è da sapere sui BTP

Per entrare nello specifico analizziamo le caratteristiche principali del BTP Più, che possiamo riassumere nella durata (8 anni con scadenza al 20 febbraio 2033) e nella sua divisione, quindi due fasi da 4 anni ciascuna. Il BTP Più inoltre offre la possibilità di uscire anticipatamente nel 2029, chiedendo il rimborso del capitale (questa opzione è disponibile solo per chi acquista il titolo durante la fase di emissione).

Quanto si può investire? Si può partire da un investimento minimo di 1000 euro con possibilità di aggiungere multipli di questa cifra. Si può acquistare in banca, alle Poste o tramite home banking. E adesso puntiamo i riflettori sulla parte che interessa di più, gli interessi. Come funziona? Essi sono fissi e crescenti nel tempo:

– Dal 1° al 4° anno: tasso lordo del 2,80% (2,45% netto).

– Dal 5° all’8° anno: tasso lordo del 3,60% (3,15% netto).

– Il rendimento medio annuo è quindi del 3,20% lordo.

Facciamo un esempio pratico di guadagno prendendo in considerazione un investimento di 30.000 euro:

– Nei primi 4 anni si riceveranno circa 735 euro netti all’anno (circa 184 euro ogni tre mesi).

– Nei successivi 4 anni si riceveranno circa 945 euro netti all’anno (circa 236 euro ogni tre mesi).

Il calendario di sottoscrizione è il seguente:

– 14 febbraio: annuncio dei tassi minimi e del codice ISIN provvisorio.

– 17-21 febbraio: fase di acquisto del BTP Più.

– 25 febbraio: inizio della negoziazione in borsa.

– Tra il 29 gennaio e il 16 febbraio 2029: possibilità di chiedere il rimborso anticipato.

– 25 febbraio 2033: scadenza del titolo e rimborso del capitale con l’ultima cedola di interessi.