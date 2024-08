Questa banale operazione sul conto corrente adesso ti costa il carcere: cosa evitare subito

Anche una semplice operazione sul proprio conto corrente può avere gravi conseguenze legali: in teoria, si rischia anche il carcere.

Tutte le volte che si opera una transazione finanziaria attraverso il conto corrente bisogna stare attenti al problema della trasparenza: si tratta fondamentalmente di rispettare tutte le normative vigenti e di essere aggiornati sulle nuove fattispecie che potrebbero comportare guai legali a chi agisce con superficialità.

Tutti dovrebbero conoscere i limiti imposti dall’ordinamento attraverso le norme antiriciclaggio. Il versare o prelevare grandi somme di denaro senza una giustificazione genera sospetti nell’autorità (a oggi, nel 2024, la soglia limite per il prelievo di contanti è ancora 5.000 euro, secondo quanto stabilito dall’ultima Legge di Bilancio).

La vigilanza sulle norme antiriciclaggio è principalmente affidata all’UIF, l’unità di informazione finanziaria, che opera all’interno della Banca d’Italia. Questo gruppo si attiva in base alla ricezione di segnalazioni di operazioni sospette. Le segnalazioni scattano il più delle volte in automatico, attraverso i sistemi di analisi messi in atto dai software usati dalle banche.

Rischio carcere: l’operazione sospetta su conto corrente

Alcune operazioni, come bonifici non giustificati o prelievi ingenti di contanti, potrebbero infatti celare redditi o patrimoni al fisco. In questo caso, chi viene scoperto potrebbe dover affrontare sanzioni severe, ma non solo: quando l’evasione è grave, lo Stato contempla la possibilità di pene detentive. Ecco come una banale operazione sul conto corrente può comportare il carcere.

Un altro comportamento poco prudente riguarda le deleghe non autorizzate. Se una Tizio utilizza una delega per compiere operazioni non autorizzate o illegali sul conto di Caio, molto probabilmente Tizio sarà accusato di frode o appropriazione indebita. Lo stesso succede in caso di presentazione di documenti falsi per effettuare operazioni di prelievo o per aprire conti. Anche in questo caso non si esclude la reclusione come possibile conseguenza.

Esiste tuttavia anche un altro comportamento molto diffuso e che potrebbe determinare pene assai severe. I tantissimi italiani che continuano a perpetrare un evidente illecito, probabilmente, ignorano la normativa e i rischi effettivi. Oppure credono che sia difficile dimostrare la trasgressione alla norma e di poterla quindi far franca senza problemi. Non è così.

Prelevare denaro dal conto corrente di un defunto (senza autorizzazione, anche nel caso di un conto cointestato) è considerato un comportamento illegale che comporta gravi conseguenze legali. Si parte dalla multa, con contestuale restituzione del denaro all’istituto di credito. E si arriva, in alcuni casi, anche alla reclusione. La pena detentiva può variare dai sei mesi ai tre anni. Ciò a seconda della gravità del reato e delle circostanze aggravanti.

Secondo le norme attuali, quando una persona muore, i suoi eredi devono notificare alla banca o alla Posta l’avvenuto decesso. Devono anche fornire il certificato di morte. Di conseguenza, gli istituti di credito sono obbligati a bloccare il conto proprio per prevenire prelievi non autorizzati. In un secondo momento, gli eredi devono presentare dei documenti opportuni (come l’atto di notorietà o una dichiarazione sostitutiva per dimostrare il loro status di eredi) per poter sbloccare il conto.