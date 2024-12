Anche se rara potrebbe essere passata tra le tue mani, o magari ce l’hai nel portafoglio: i collezionisti stanno impazzando per trovarla

Le monete sono da sempre preziose, sia perchè sono strumento di scambio, essendo denaro, sia perchè hanno una storia molto lunga alle spalle che dona loro quel fascino a cui i collezionisti non sanno proprio resistere. Soprattutto le monete antiche, sono quelle più ambite dagli appassionati.

Le monete percorrono lunghi viaggi e quando non sono più idonee per il loro scopo, finiscono per essere ricercate da chi le colleziona. E’ il caso della lira e degli altri conii europei finiti in soffitta con l’avvento dell’euro. Ogni moneta racconta qualcosa, ma non sempre questa appartiene ad antichi passati.

Ci sono monete dei giorni nostri infatti che all’improvviso diventano preziose, anche quelle con il valore più basso. Il motivo? Basta una particolarità che caratterizza la sua storia per diventare la star dei collezionisti. Come il caso della moneta di 1 centesimo che ad oggi vale ben 7 mila euro.

Attenzione all’immagine che appare sulla moneta

I centesimi spesso finiscono in fondo ai cassetti e messi da parte, dove accumularli, per chi ne vede l’utilità. Quello che è certo è che sono così piccoli che a volte diventano persino un fastidio. Eppure, esiste una moneta da 1 centesimo di euro molto rara e preziosa perché presenta un errore di conio.

Questo errore riguarda il disegno sulla moneta: invece di raffigurare il Castel del Monte, come previsto, mostra la Mole Antonelliana, che dovrebbe apparire solo sulle monete da 2 centesimi.Perché questa moneta è così preziosa? Ovviamente per la sua rarità. Sono state coniate pochissime monete con questo errore, circa un centinaio, rendendole molto ambite dai collezionisti.

Una di queste monete è stata venduta all’asta nel 2013 per 6.600 euro, partendo da una base di 2.500 euro. La forte competizione tra i collezionisti ha fatto salire il prezzo del 164%. La società numismatica Bolaffi ha scoperto l’errore in alcuni set di monete e questo ha portato a una causa legale con il Museo della Zecca, che si è conclusa a favore di Bolaffi, permettendo loro di vendere la moneta all’asta.

La rarità di questa moneta la rende soggetta a molte contraffazioni, soprattutto online. Per questo motivo, chi è interessato all’acquisto o alla vendita deve:

– Verificare l’autenticità rivolgendosi a esperti numismatici.

– Diffidare di esemplari senza una verifica ufficiale.

Questa moneta rappresenta un vero tesoro per gli appassionati di collezionismo, ma anche per chi, magari per caso, potrebbe averla trovata tra le proprie monete senza sapere il suo reale valore.