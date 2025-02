Le banche che offrono un mutuo al 100%: ecco come si fa per ottenerlo e quali documenti è necessario presentare.

Acquistare una casa rappresenta un passo cruciale nella vita di molte persone, e per molti, un mutuo è la chiave per realizzare questo sogno. In un contesto in cui i prezzi immobiliari continuano a crescere, ottenere un mutuo al 100% può sembrare un’opzione allettante. Ma quali banche offrono questa possibilità? In questo articolo, esploreremo le varie soluzioni di mutuo al 100% disponibili in Italia, i requisiti necessari e i vantaggi di ciascuna opzione.

Se stai cercando un mutuo al 100%, esplorare le opzioni disponibili è fondamentale. Utilizzare strumenti online per confrontare le diverse offerte può aiutarti a trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze e alla tua situazione economica.

Banche che offrono il 100% di mutuo

Alcune delle principali banche italiane hanno introdotto prodotti di mutuo che consentono di finanziare l’intero valore dell’immobile. Le quattro banche principali che offrono un mutuo al 100% sono: Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole, BPER Banca, Monte dei Paschi di Siena.

Intesa Sanpaolo è una delle banche più attive in questo settore, proponendo diverse soluzioni di mutuo al 100%. Vediamo più nel dettaglio i principali prodotti offerti. Il Mutuo Domus consente di ottenere fino al 100% del valore di acquisto per un massimo di 400.000 euro. Questo prodotto è pensato per chi desidera acquistare la prima casa e non ha limiti di età, rendendolo accessibile anche a chi ha più di 36 anni.

Pensato specificamente per i giovani con meno di 36 anni, il Mutuo Giovani di Intesa Sanpaolo offre la possibilità di finanziare il 100% dell’immobile con vantaggi significativi, come: durate massime fino a 40 anni, sconti sui costi di apertura e gestione del mutuo, opzioni di flessibilità nei pagamenti. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per chi ha un reddito limitato e cerca di entrare nel mercato immobiliare.

Intesa Sanpaolo offre anche il Mutuo Fondo Garanzia Prima Casa, che prevede l’accesso a un mutuo al 100% con un tasso agevolato. Questo prodotto è disponibile per categorie specifiche come i giovani under 36 con un ISEE inferiore ai 40.000 euro, famiglie numerose e genitori single.

Crédit Agricole offre il Mutuo Greenback, che consente di finanziare fino al 100% per chi rientra nelle categorie previste dal Consap. Tra i vantaggi, si segnalano tassi d’interesse ridotti, possibilità di posticipare il pagamento della prima rata, opzioni di flessibilità nei termini di pagamento.

Monte dei Paschi di Siena propone il MPS Mutuo Mio, che consente anch’esso di accedere al 100% del finanziamento con tassi ridotti. La banca offre anche la possibilità di surroga, permettendo ai clienti di trasferire un mutuo già in essere presso un’altra banca.

BPER Banca offre il Mutuo Fondo Garanzia Consap, con tassi agevolati per le categorie previste. Gli under 36 possono anche accedere al Mutuo Green Under 36, destinato all’acquisto di immobili in classe energetica A, B o C.