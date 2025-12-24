Un italiano su due prevede un budget uguale a quello del 2024 per i regali di Natale mentre sarà inferiore nel 26% dei casi: più della media europea che è del 19,6%.

In Italia per i regali il 33% usa tool digitali, il 12% si fa aiutare dalla GenAI e il 7% segue i consigli degli influencer.

European Holiday Outlook 2025, lo studio di Deloitte

È quanto emerge dall’European Holiday Outlook 2025, lo studio di Deloitte basato sulle risposte di oltre 7 mila consumatori europei (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito).

“Dalla nostra rilevazione emerge che molti consumatori italiani puntano a mantenere livelli di spesa simili all’anno precedente. Tuttavia, lo fanno in un contesto percepito come più incerto e con un coinvolgimento emotivo più intenso, che si traduce in scelte più caute e in un approccio più selettivo agli acquisti”, spiega Andrea Laurenza, Consumer Industry Leader di Deloitte Central Mediterranean.

“Secondo i nostri dati questa cautela è comune a tutti i consumatori europei – dai francesi ai tedeschi e perfino gli spagnoli; per la maggioranza il carovita e la situazione macroeconomica europea sono fonti di preoccupazione che si traduce in qualche rinuncia in più nei prossimi mesi, con un occhio in più ai risparmi”.

Più cautela e timori rispetto alla media Ue

L’aumento del costo della vita è indicato come primo fattore, indicato dal 52,9% degli italiani, contro il 47,2% della media europea. A questo si affianca una dimensione più concreta e personale: il 38,4% dichiara che la situazione finanziaria personale è peggiorata (contro il 33% in Europa).

Accanto alla prudenza dettata dal portafoglio, però, emerge anche un cambiamento di atteggiamento. Un quarto degli italiani (25,1%) esprime un desiderio di ridurre i consumi (vs media europea del 19,8%).

Per gli italiani che stanno riducendo il budget disponibile, i tagli si concentrano soprattutto su regali (14,6% in Italia vs 9,9% in Europa), atmosfera festiva, decorazioni e articoli natalizi (13,2% vs 9%).

