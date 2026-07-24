Alcuni titolari di mutui, finanziamenti e leasing possono chiedere un rimborso per gli interessi pagati in eccesso. La possibilità riguarda in particolare i contratti indicizzati al tasso Euribor stipulati tra il 2005 e il 2008, periodo nel quale secondo alcune ricostruzioni ci sarebbe stata una manipolazione del parametro da parte di alcune banche europee.

La questione è tornata al centro dell’attenzione dopo alcune pronunce della Cassazione che hanno riconosciuto la possibilità, per determinati clienti, di agire contro gli istituti di credito per ottenere la restituzione delle somme versate in più, anche quando la banca coinvolta non abbia partecipato direttamente alle pratiche contestate. Il rimborso non riguarda però tutti i mutui indistintamente: è necessario verificare le caratteristiche del contratto, il periodo di sottoscrizione e il tipo di indicizzazione applicata.

Chi può richiedere il rimborso degli interessi

Possono valutare la richiesta i clienti che hanno sottoscritto un mutuo, un finanziamento o un leasing collegato all’Euribor nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. In questi casi il parametro utilizzato per calcolare gli interessi potrebbe essere stato influenzato dalle condotte contestate alle banche europee.

Secondo alcune stime riportate nell’ambito delle analisi sul tema, il recupero potrebbe arrivare anche a diverse migliaia di euro, in base all’importo finanziato, alla durata del contratto e agli interessi effettivamente pagati. Ogni situazione deve comunque essere valutata singolarmente attraverso un controllo della documentazione bancaria. Per capire se si ha diritto al rimborso è quindi necessario analizzare il contratto di mutuo, il piano di ammortamento e gli estratti relativi alle rate già versate.

Come presentare la domanda alla banca

Per avviare la procedura è consigliabile rivolgersi a un’associazione dei consumatori o a un professionista specializzato, che possa verificare l’eventuale presenza di interessi non dovuti attraverso una consulenza tecnica.

Una volta accertato il possibile diritto al rimborso, il cliente può inviare una richiesta formale alla banca interessata. La domanda può essere presentata tramite comunicazione scritta, allegando la documentazione relativa al finanziamento e chiedendo la restituzione delle somme ritenute non dovute.

Nel caso in cui il mutuo sia stato trasferito tramite surroga, potrebbe essere necessario distinguere i periodi di competenza tra il vecchio e il nuovo istituto di credito, presentando richieste separate per le diverse fasi del rapporto.

Le verifiche da fare prima di chiedere il rimborso

Prima di procedere è importante controllare con attenzione tutti i documenti del mutuo e valutare costi e benefici dell’azione. Non tutte le richieste, infatti, portano automaticamente al riconoscimento di un rimborso: la banca può contestare la domanda e la questione può arrivare davanti a un giudice.

La strada del recupero degli interessi pagati in eccesso nasce da una serie di controversie legate alla manipolazione dell’Euribor e dalle successive decisioni giudiziarie. Per questo motivo, chi ritiene di rientrare nei casi previsti deve prima verificare la propria posizione e raccogliere tutta la documentazione necessaria.