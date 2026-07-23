Non chiedono riduzioni fiscali né agevolazioni, ma un contributo maggiore da parte di chi possiede le ricchezze più elevate. Un gruppo di 120 milionari britannici, tra imprenditori, personaggi dello spettacolo e altri volti noti, ha inviato una lettera al neo premier laburista Andy Burnham per chiedere una tassazione più alta sui grandi patrimoni.

La proposta

L’iniziativa è stata promossa dall’organizzazione Patriotic Millionaires Uk, che già in passato aveva lanciato appelli simili. Tra i firmatari figurano l’ex campione di calcio e conduttore televisivo Gary Lineker, l’imprenditrice Julia Davies e il musicista Brian Eno.

“Vogliamo che ci tassiate. Possiamo permettercelo. Non parliamo di tasse più alte per chi lavora ogni giorno per il proprio reddito, ma per i più ricchi, il cui reddito deriva dal patrimonio che possiedono”, si legge nella lettera.

I firmatari sostengono che un maggiore contributo da parte delle persone più facoltose potrebbe aiutare a costruire una società più equa, distinguendo la tassazione sui grandi patrimoni da quella sui redditi da lavoro.

Lineker ha sottolineato che “il nostro fantastico Paese merita il sostegno di tutti noi per una società più equa”.