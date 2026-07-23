Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si dice favorevole al divieto dei social network per i minori di 15 anni e rivendica la scelta del governo di vietare l’uso dei cellulari a scuola anche per finalità didattiche. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera. “È una decisione che mi trova d’accordo. Su questo fronte l’Italia ha aperto una strada importante”, dice il ministro riferendosi alla scelta della Francia di vietare i social agli under 15.

Le parole di Valditara

“In proposito c’è un disegno di legge bipartisan in Parlamento. Finalmente è partito l’iter. Ma la strada di cui parlavo riguarda il divieto dei cellulari a scuola. Anche a scopo didattico”. Secondo Valditara, “le diverse ricerche portano sempre alla stessa conclusione: il cellulare influisce in maniera negativa sull’apprendimento”, causando problemi “di attenzione, concentrazione, memoria” e persino nello studio della matematica.

Il ministro ricorda inoltre che l’Italia ha promosso un’iniziativa in sede europea per estendere il divieto didattico dell’uso degli smartphone nelle scuole. Proposta appoggiata da diversi Stati. La Svezia, ricorda Valditara è “stata fra i primi Paesi al mondo a usare il cellulare in classe per motivi di studio. Ma ora anche la Svezia dal prossimo anno scolastico lo vieterà”. ”

Dopo il nostro divieto, gli stessi studenti si stanno dichiarando favorevoli a tenere fuori gli smartphone dalle classi”, aggiunge, sottolineando che “si stanno accorgendo che stanno recuperando attenzione ma anche socialità. Adesso durante la ricreazione sono tornati a parlarsi, a guardarsi in faccia, a discutere fra loro”.