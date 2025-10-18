Le sigarette torneranno ad aumentare, come confermato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante la conferenza stampa successiva all’approvazione della Legge di Bilancio 2026. “Le sigarette, poco poco ma sì, aumentano”, ha detto il ministro, rispondendo a una domanda sui rincari previsti per le “bionde”.

La Manovra 2026 introduce un rinnovo del calendario fiscale dei tabacchi, con aggiornamento triennale delle accise a partire dal 2026. Gli aumenti interesseranno sia i prodotti da combustione, come sigarette e trinciati, sia le sigarette elettroniche, seppur in misura diversa: più marcata per le sigarette tradizionali, più contenuta per le e-cig.

Secondo le prime stime, l’incremento complessivo potrebbe arrivare fino a 1,5 euro a pacchetto entro il 2028, distribuito gradualmente lungo il triennio. I rialzi saranno progressivi: pochi centesimi nel 2026 e 2027, con effetto cumulato significativo entro il 2028. L’obiettivo del governo è garantire nuove entrate fiscali attraverso un aumento delle accise, una delle principali componenti del prezzo finale insieme a Iva e margine dei produttori e rivenditori.

Come si forma il prezzo delle sigarette

Il prezzo finale di un pacchetto di sigarette in Italia è determinato principalmente dalle componenti fiscali. Attualmente, l’accisa prevede una quota fissa di 29,5 euro ogni 1.000 sigarette e una quota proporzionale (ad valorem) pari al 49,5% del prezzo di vendita. A queste si aggiunge l’Iva al 22% e l’aggio del rivenditore, pari al 10% del prezzo di vendita.

Di conseguenza, oltre i due terzi del costo di un pacchetto finiscono nelle casse dello Stato, mentre una parte molto più ridotta resta ai produttori e ai tabaccai. Con l’entrata in vigore del rialzo graduale dal 1 gennaio 2026, il prezzo subirà incrementi progressivi, modulati anche dalle strategie commerciali delle singole aziende, con impatto maggiore sui prodotti tradizionali rispetto alle sigarette elettroniche.