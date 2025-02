Finalmente una buona notizia per le famiglie con questo bonus: in questo modo è possibile calcolarne l’importo.

Un’iniezione di liquidità extra in tempi di carovita e di caro energia non può fare che comodo. Gli italiani sono dei risparmiatori storici, ma anche quella che il Censis ha definito “l’invincibile abitudine italiana” di risparmiare deve fare i conti con una situazione economica che da molti anni mette a dura prova le tasche delle famiglie italiane.

Oltre ai rincari sui prezzi del gas e per i beni alimentari, scontiamo il fatto che i salari italiani sono quelli che crescono meno tra i grandi Paesi occidentali. Lo attesta la classifica degli stipendi reali di Eurostat, dalla quale si evince come l’Italia sia nettamente dietro a economie paragonabili alla nostra in termini di modello di sviluppo, demografia e stato sociale come quelle di Francia, Germania e Spagna.

Insomma: il potere d’acquisto dei lavoratori italiani non se la passa bene. Ecco allora che questo bonus può fare molto comodo in un contesto molto complicato, dove le famiglie della Penisola faticano a far quadrare il bilancio. In questo modo possiamo calcolare l’importo esatto dell’agevolazione e scoprire come ottenere il massimo da questo bonus.

Come calcolare l’importo esatto del nuovo bonus

Una delle spese che più incidono sui bilanci delle famiglie italiane è quella per l’asilo nido. Per aiutare i genitori più in difficoltà lo Stato eroga alle famiglie il bonus asilo nido, riconosciuto ai nuclei familiari con figli aventi al massimo tre anni di vita e per i quali bisogna pagare le rette per l’asilo nido. Per avere l’agevolazione va presentata domanda sul sito dell’INPS.

A quanto ammonta il bonus asilo nido? Come spiegato sul sito dell’INPS, l’importo del contributo dipende dal valore dell’ISEE familiare. Per gli ISEE fino a 25 mila euro spettano 3 mila euro per minore all’anno, con importo massimo erogabile pari a 272,73 euro al mese per 11 mensilità. Invece per gli ISEE tra i 25 mila e i 40 mila euro spettano 2.500 euro all’anno di bonus.

In questo caso le famiglie beneficiarie riceveranno 272,73 euro al mese sempre per 11 mesi. Infine abbiamo gli ISEE da 40 mila euro ai quali spettano 1.500 euro annuali sempre suddivisi in 11 rati da 136,37 al mese. Ma non finisce qui: nel 2024 le famiglie con figli successivi al primo (minore di 10 anni) potevano ricevere una maggiorazione che portava fino a 3.600 euro il rimborso delle rette del nido.

Con le modifiche apportate dall’ultima manovra di Bilancio non sarà più necessario che in famiglia ci sia un altri figlio di età inferiore ai 10 anni. Basterà un ISEE non superiore a 40mila euro per poter accedere al contributo per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024.