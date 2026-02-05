Sace e Simest hanno firmato un accordo per attivare sinergie, strumenti e servizi per la competitività, con l’obiettivo di far crescere l’export italiano. L’intesa è stata siglata da Michele Pignotti, amministratore delegato di Sace, e Regina Corradini d’Arienzo, amministratore delegato di Simest. L’accordo “pone le basi per una collaborazione operativa che punta a promuovere e valorizzare insieme le potenzialità dello strumento del Credito Fornitore” spiega una nota.

“Concedendo dilazioni di pagamento ai propri acquirenti esteri e combinando le coperture assicurative di Sace e un contributo a fondo perduto erogato da Simest direttamente all’esportatore italiano fino al 5% del costo dell’anticipo di fatture e altri titoli di pagamento, le imprese italiane possono contare su un vantaggio in termini di competitività finanziaria che il sistema italiano di supporto all’export mette a disposizione di tutte le imprese esportatrici, soprattutto di piccole e medie dimensioni”.

“Per crescere su nuovi mercati, è fondamentale offrire condizioni competitive mantenendo allo stesso tempo un solido equilibrio finanziario, per questo l’assicurazione del credito rappresenta un alleato strategico” ha evidenziato Pignotti. “Grazie alla combinazione tra le coperture assicurative di Sace e i contributi Simest, il Credito Fornitore diventa una leva concreta per rafforzare la competitività delle imprese, in particolare delle Pmi”, ha dichiarato D’Arienzo.