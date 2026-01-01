Le vendite di fine stagione invernali 2026 sono ormai alle porte, anche se per molti consumatori gli acquisti a prezzo ridotto sono già una realtà. Il calendario ufficiale prevede l’avvio dei saldi il 2 gennaio in Valle d’Aosta e sabato 3 gennaio nella quasi totalità delle regioni italiane. Fanno eccezione le Province autonome di Trento e di Bolzano, dove valgono regole diverse e calendari differenziati per aree territoriali, con partenze scaglionate tra gennaio e marzo.

Di fatto, però, gli sconti sono già iniziati. Secondo Confesercenti, quasi due milioni di italiani hanno approfittato dei cosiddetti “pre-saldi” partiti subito dopo Natale. Un fenomeno che, stando alle stime, coinvolge un mercato complessivo da circa 6 miliardi di euro e che rischia di ridurre l’impatto delle vendite ufficiali di gennaio. Offerte riservate, saldi privati ed eventi promozionali anticipati hanno ormai trasformato il periodo tra novembre e gennaio in una lunga stagione di ribassi, spinta soprattutto dall’online e dagli outlet.

Il calendario resta comunque chiaro: dal 3 gennaio si parte in Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Puglia e nella maggior parte delle altre regioni, con durate che vanno dalle sei alle otto settimane. La Valle d’Aosta anticipa al 2 gennaio, mentre in Alto Adige le date variano da distretto a distretto.

Il calendario