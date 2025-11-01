Cresce in Italia il rapporto tra imposte e Pil e tocca il livello massimo dal 2020 quando risentiva della riduzione del prodotto interno lordo a causa della crisi economica legata alla pandemia.

Le ultime tabelle pubblicate dall’Eurostat

Il rapporto complessivo tra imposte e Pil, ovvero la somma di imposte e contributi sociali netti in percentuale del Pil in Italia nel 2024, si legge nelle ultime tabelle pubblicate dall’Eurostat sulla pressione fiscale e contributiva, si è attestata al 42,6%, in aumento dal 41,4% del 2023 e al livello più alto dopo il 2020 quando raggiunse il 42,9% soprattutto a causa della riduzione del Pil.

Il dato italiano è superiore a quello medio dell’Ue salito al 40,4% dal 39,9% del 2023, ma anche a quello dell’area euro, cresciuto dal 40,5% del 2023 al 40,9% del 2024. Le imposte e i contributi sociali nel complesso nel nostro Paese l’anno scorso hanno raggiunto quota 937,1 miliardi.

Le sole imposte sul reddito rappresentano il 15,2% del Pil, in aumento dal 14,5% del 2023 a fronte del 12,9% in Ue. Si tratta di 333.593 milioni di euro, in aumento di quasi 23 miliardi sull’anno precedente.

Il governo con gli interventi in manovra sull’Irpef tenta di cambiare la rotta alleggerendo il peso fiscale, quest’anno sul ceto medio ma la crescita del prelievo fiscale e contributivo riguarda quasi tutta l’Ue con 22 Paesi che segnano un aumento delle imposte.

A livello dell’Ue, il gettito fiscale è aumentato del 5,6% dal 2023 al 2024, ovvero di circa 387 miliardi di euro. Nelle serie temporali disponibili dal 1995 al 2024 si osservano diminuzioni del gettito fiscale totale assoluto solo nel 2009 (-5,2%), a causa della crisi economica e finanziaria, e nel 2020 (-3,6%), a causa della pandemia di Covid.

In Italia l’aumento in termini assoluti delle imposte complessive nel 2024 è stato in linea con l’Ue passando da 887.192 milioni di euro del 2023 a 937.108 con una crescita del 5,63% (49.914 milioni in più).

Il rapporto tra imposte e Pil varia significativamente tra i paesi dell’Ue nel 2024, con le quote più elevate di imposte e contributi sociali in percentuale del Pil registrate in Danimarca (45,8%), Francia (45,3%), Belgio (45,1%), Austria (43,8%), Lussemburgo (42,7%), Italia (42,6%), Svezia (42,5%) e Finlandia (42,3%). All’estremo opposto della scala, spiega Eurostat, ci sono Irlanda (22,4%), Romania (28,8%), Malta (29,3%) e Bulgaria (30,5%), nonché Svizzera (27,8%).

Nel 2024, rispetto al 2023, il rapporto tra imposte e Pil è aumentato in 22 paesi dell’Ue, nonché in Islanda e Svizzera, con gli aumenti maggiori osservati a Malta (dal 26,7% nel 2023 al 29,3% nel 2024), Lettonia (dal 33,0% nel 2023 al 35,5% nel 2024), e Slovenia (dal 36,8% nel 2023 al 38,8% nel 2024). Gli aumenti del rapporto tra imposte e Pil sono dovuti alla crescita più rapida delle entrate fiscali e dei contributi sociali rispetto alla crescita del Pil.