L’INPS ha ufficialmente sbloccato l’erogazione di 6.100 contributi economici. Ecco chi potrà avere ben 800 euro

Per facilitare l’accesso ai servizi online, l’INPS ha implementato strumenti digitali avanzati, tra cui il portale MyINPS e l’assistenza tramite Contact Center Multicanale, attivo dal lunedì al sabato. Gli utenti possono usufruire di supporto anche attraverso il servizio “INPS Risponde”, dedicato a fornire chiarimenti normativi e informazioni specifiche.

Le informazioni complete e la modulistica per partecipare al bando sono disponibili sul sito ufficiale INPS, nella sezione dedicata al Welfare e alle prestazioni sociali, dove è possibile anche consultare graduatorie, bandi e aggiornamenti sulle procedure. Il bando esclude la possibilità di cumulare il bonus con altri contributi analoghi di valore superiore al 50% dell’importo messo a concorso.

Destinatari e requisiti per accedere al contributo INPS

Fondi destinati agli studenti che intendono seguire corsi di lingua finalizzati al conseguimento di una certificazione riconosciuta a livello europeo. Il valore massimo del bonus linguistico è di 800 euro, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle lingue straniere e promuovere il conseguimento delle certificazioni CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue), dai livelli A2 fino a C2.

Il contributo è riservato esclusivamente ai figli o orfani di dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, secondo quanto previsto dal bando INPS 2025. Possono partecipare studenti appartenenti a diverse fasce scolastiche:

Scuola primaria (quarta e quinta elementare) – disponibili fino a 600 borse di studio;

(quarta e quinta elementare) – disponibili fino a 600 borse di studio; Scuola secondaria di primo grado (scuole medie) – fino a 2.000 borse;

(scuole medie) – fino a 2.000 borse; Scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori) – fino a 3.500 borse.

È fondamentale che gli studenti richiedenti non abbiano superato i 24 anni di età alla data di scadenza del bando, fissata per il 2 settembre 2025.

Per poter usufruire del bonus, lo studente deve essere iscritto a un corso di lingua in presenza che soddisfi i seguenti requisiti:

Durata compresa tra 4 e 9 mesi;

Frequenza di almeno 60 lezioni;

Rilascio finale di una certificazione linguistica CEFR valida, con livelli compresi tra A2 e C2.

Le domande di partecipazione al bando devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale ufficiale INPS, a partire dalle ore 12:00 del 22 luglio fino alle ore 12:00 del 2 settembre 2025. Per accedere al servizio è necessario disporre di un’identità digitale (SPID, CIE o CNS) e di un ISEE in corso di validità.

La selezione dei beneficiari avviene sulla base di criteri specifici, che includono:

Valutazione del profitto scolastico;

Valore ISEE del nucleo familiare;

Titolo di preferenza per orfani di uno o entrambi i genitori;

In caso di parità di punteggio, precedenza al candidato più giovane.

Gli studenti selezionati riceveranno la comunicazione di ammissione con riserva entro il 30 settembre 2025.

I vincitori del contributo dovranno presentare entro il 15 ottobre 2025 la seguente documentazione:

Contratto di iscrizione al corso di lingua frequentato;

Fattura comprovante il pagamento di almeno il 50% del costo del corso;

Dichiarazione di impegno alla restituzione del contributo in caso di mancata frequenza;

Codice IBAN per l’accredito del contributo.

L’erogazione del contributo avverrà in due tranche distinte:

Prima rata, pari al 50% del contributo, entro il 28 novembre 2025;

Seconda rata, a saldo, entro il 13 novembre 2026, subordinata al superamento dell’esame finale del corso di lingua.

L’importo effettivamente erogato sarà calcolato in base al valore più basso tra il costo sostenuto per il corso e il tetto massimo di 800 euro previsto dal bando, con la possibilità di una percentuale di copertura variabile in relazione al valore ISEE del beneficiario.