Scioperi e ritardi: il segreto per ottenere un rimborso pieno

L’estate 2024 sarà ricordata per il caldo estremo e i disagi nei viaggi: troppi ritardi e troppi scioperi. Ma i passeggeri possono rifarsi.

Tristemente abituato al malcostume del disagio continuo nei trasporti, il viaggiatore italiano si arma di pazienza e accetta ritardi di tre o quattro ore, tratte cancellate, voli sospesi e weekend interi di sciopero. Eppure esiste un regolamento comunitario che tutela i passeggeri anche di fronte a scioperi troppo estesi e a ritardi oltre un certo limite. Il problema è che tale regolamento è poco conosciuto, anche perché le infrastrutture di servizio, le compagnie di volo e le imprese ferroviarie non hanno alcun interesse a informare i viaggiatori rispetto ai loro diritti.

Così, pur potendo richiedere rimborsi e indennizzi, i passeggeri non solo devono rinunciare a un viaggio comodo e puntuale ma sono anche costretti a perdere dei soldi a cui hanno diritto. Secondo le statistiche, sono pochi i viaggiatori che a fronte di ritardi prolungati richiedono, così come previsto dalle nuove normative, di essere rimborsati. Partiamo dai treni, che mai come quest’estate, anche sulle tratte dell’alta velocità, hanno subito ritardi spaventosi.

Ebbene, qualora il ritardo sia di 60 minuti o più, o nel caso di servizio soppresso, secondo le nuove regole introdotte dell’UE, l’impresa ferroviaria che fornisce il servizio dovrebbe offrire gratuitamente ai passeggeri pasti e bevande e, in funzione dei tempi di attesa, provvedere anche a una sistemazione in albergo. Inoltre, con un ritardo oltre 60 minuti (e sotto i 120) dovrebbe scattare un indennizzo da parte dell’impresa ferroviaria pari al 25% del prezzo del biglietto. Se il ritardo supera i 120 minuti, il rimborso deve essere del 50%.

I passeggeri devono conoscere la normativa sul rimborso per scioperi e ritardi

Tali rimborsi vengono però accreditati direttamente solo dai servizi di alta velocità, e sempre con qualche disservizio (o vizio di forma). Per esempio: il treno arriva in stazione un’ora dopo il previsto, ma il tabellone segnerà 59 minuti di ritardo, proprio per non corrispondere l’indennizzo. Per la normativa, il rimborso dovrebbe poi scattare anche con la perdita della coincidenza, che deve essere garantita dal servizio. E in Italia tale forma di indennizzo è quasi sconosciuta.

Secondo la normativa UE disciplinata dal Regolamento comunitario n. 782/2021, l’impresa ferroviaria non è tenuta a corrispondere l’indennizzo se il ritardo, la perdita di coincidenza o la soppressione sono dovuti a circostanze straordinarie come condizioni meteorologiche estreme, catastrofi naturali o per colpa del viaggiatore.

Sono previsti rimborsi anche per i voli. La normativa europea afferma che se il ritardo è pari o superiore a tre ore, il viaggiatore diritto a un risarcimento di importo variabile. Per le tratte brevi (Fino a 1500 km) il risarcimento può arrivare a 250 euro. Per le tratte medie a 400 e per le tratte lunghe (oltre 3.500 km) a 600 euro.

A chi chiedere l’indennizzo in stazione o in aeroporto

Dopo due ore di ritardo, la compagnia aerea deve fornire snack e bevande. E qualora il volo fosse posticipato al giorno successivo, deve provvedere alla sistemazione in albergo. Anche in questo caso, se il ritardo è causato da circostanze eccezionali (per esempio dal maltempo), la compagnia non è obbligata a risarcire.

E anche con gli scioperi (non tutti) si può ottenere un risarcimento. La normativa prevede che lo sciopero non sia circostanza straordinaria che esclude l’obbligo di corrispondere l’indennizzo. Riguardo per esempio allo sciopero dell’8 e del 9 settembre, cioè a uno sciopero del personale dell’impresa ferroviaria, non c’è deroga all’obbligo di pagare l’indennizzo, perché si tratta di un’omissione da parte dell’infrastruttura e delle società di trasporto. Quindi per gli scioperi di inizio settembre sono dovuti gli indennizzi.

Per richiedere il risarcimento, bisogna conservare il biglietto e poi contattare la compagnia aerea o l’azienda ferroviaria. Di norma, tutte le compagnie hanno a disposizione servizi online per verificare il diritto al risarcimento o per inoltrare reclami. In alternativa si può anche chiedere l’indennizzo in stazione o in aeroporto, ma è più scomodo.