Se non hai mai richiesto questo bonus sei fortunato: ora ti spettano 5000 euro in un colpo solo

La crisi economica attanaglia le famiglie gravando sui loro già magri bilanci con i bonus i governi cercano di mitigare questa situazione in attesa di tempi migliori. Le difficoltà economiche che le famiglie, in primo luogo, stanno fronteggiando sono, infatti, figlie di circostanze straordinarie.

Tutto è iniziato con il Covid ed i necessari conseguenti lockdown. Il post pandemia, però, è stato più lungo e complicato del previsto. Lo scoppio della guerra russo-ucraina con i relativi embarghi e sanzioni per la Russia, ha trascinato l’intera Europa in una crisi economica senza precedenti con una inflazione galoppante legata ai costi del gas, dei carburanti e dell’energia elettrica.

Proprio questi ultimi, del resto, hanno contribuito a far aumentare in maniera vertiginosa non solo le bollette di casa ma i prezzi di qualsiasi prodotto. La situazione internazionale, per ora, non è di certo migliorata, anche la crisi in Medio Oriente contribuisce e non poco a mettere in difficoltà i bilanci familiari.

Un nuovo bonus fino a 5.000 euro: ecco di cosa si tratta

Per queste ragioni i governi di tutto il mondo ed anche quello italiano, fortunatamente, si sono adoperati per aiutare o quanto meno venire incontro ai loro cittadini ed alle famiglie in particolar modo. Sono tantissimi i bonus che si sono susseguiti in questi anni, alcuni hanno funzionato altri un po’ meno. Qualcuno di questi bonus viene riproposto altri sono stati solo una tantum eliminati subito dopo.

La soluzione alla crisi mondiale non è certo l’elargizione di qualche centinaio di euro, è ovvio ma questo spesso consente alle famiglie di superare un momento di difficoltà. Il bonus, in particolare, oggetto di questo articolo potrebbe risolvere davvero parecchi problemi alle famiglie italiane. Se non è stato mai richiesto, infatti, porterà nelle tasche degli aventi diritto anche fino a 5.000 euro in un colpo solo.

Potrebbe davvero essere una svolta più che una boccata di ossigeno per tantissime famiglie italiane. Il bonus, tra l’altro, viene erogato direttamente in busta paga allo scattare di alcuni requisiti che andremo ora ad approfondire. Si tratta del nuovo bonus riguardante gli affitti. Per chiunque, infatti, si trova a vivere in una casa in affitto, begli anni sono stati parecchi gli incentivi che hanno tentato di mitigare questa spesa spesso gravosa.

Tutti i requisiti

Con il nuovo bonus si potranno ricevere fino a 5.000 euro direttamente in busta paga in un colpo solo. Viene da sè che il primo requisito è quello di avere una busta paga ossia un contratto di lavoro. Un contratto a tempo indeterminato, stipulato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Un reddito da lavoro dipendente e che non superi i 35.000 euro nel periodo precedente all’assunzione. Il dipendente, però, dovrà trasferire la sua residenza ad almeno 100 km di distanza. Insomma il bonus viene incontro a tutte quelle persone nuove assunte che per lavorare sono costrette a spostarsi altrove.